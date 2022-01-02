德羅森再秀絕殺三分球創NBA紀錄 助公牛喜迎7連勝[影]

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芝加哥公牛球星德羅森（球衣號碼為11號）連續兩晚投出壓哨絕殺三分球，幫助球隊逆轉勝，成為NBA寫下這項紀錄的第一人。（圖取自twitter.com/chicagobulls）

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）芝加哥公牛球星德羅森連續兩晚投出壓哨絕殺三分球，幫助球隊逆轉勝，成為美國職籃NBA寫下這項紀錄的第一人，終場公牛就以120比119氣走地主華盛頓巫師，笑迎7連勝。

德羅森（DeMar DeRozan）今天在最後關頭從底線出手致勝，單場奪得28分。他表示：「我不知道自己現在是不是在作夢，這是不是真的？」

「在情勢所需時，勇於挺身而出，並且為此做好準備，我能做的就是這些。」

今晚公牛隊包括德羅森在內，共有4人至少貢獻20分。佛契維奇（Nikola Vucevic）以22分12籃板繳出「雙十」成績；懷特（Coby White）3分球8投4中，總共獲得20分；拉文（Zach LaVine）獨拿35分為全場最高。

巫師今晚多數時候都領先公牛，且最多領先13分。比賽倒數49.2秒，德羅森兩罰皆中助公牛反超，但巫師球星庫茲馬（Kyle Kuzma）倒數4秒3分球出手命中，讓巫師以119比117超前。但哨聲響起之際，又遭德羅森回敬一記3分球，公牛驚險勝出。

巫師功虧一簣；庫茲馬此役貢獻29分為本季最高，連續3場比賽至少投進20分，也是他2018年12月以來首見。

另外，畢爾（Bradley Beal）拿27分17助攻，助攻次數創生涯新高；葛佛（Daniel Gafford）10投9中奪19分；卡德威-波普（Kentavious Caldwell-Pope）有13分表現。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1110102