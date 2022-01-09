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NBA3/300

黃蜂114比106螫公鹿 字母哥獨拿43分無濟於事

2022/1/9 15:52
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（中央社夏洛特8日綜合外電報導）美國職籃NBA夏洛特黃蜂的羅齊爾今晚主場投進6顆三分球，單人貢獻28分，助隊以114比106擊敗密爾瓦基公鹿。公鹿球星「字母哥」安特托昆博雖猛砍43分，最終白忙一場。

黃蜂隊今天3分球投48中16，其中羅齊爾（Terry Rozier）投10中6。隊友布里吉斯（Miles Bridges）繳出21分8籃板，拉米羅．波爾（LaMelo Ball）奪19分，烏布雷（Kelly Oubre Jr.）則拿下18分。

今晚比賽進入第3節後，拉米羅．波爾前4分半獨拿6分，助黃蜂以65比52擴大領先。到了第4節，公鹿仍無後來居上的跡象，前3分鐘僅得4分。

比賽進入倒數5分18秒，黃蜂的華盛頓（P.J. Washington）投進一記3分球後，比數來到104比89。安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）靠罰球奪得接下來的4分，又於倒數1分40秒時投進一記三分球，把差距縮小到102比108，最終仍無力回天。

公鹿昨晚以121比109勝布魯克林籃網後，今天再度由代理教練郝姆（Darvin Ham）領軍，因總教練巴登霍澤（Mike Budenholzer）進入COVID-19（2019冠狀病毒疾病）健康安全協議。

安特托昆博全場20投11中奪43分，光是罰球就拿下18分。隊友密道頓（Khris Middleton）27分、波蒂斯（Bobby Portis）19分貢獻也不小；麥修斯（Wesley Matthews）則靠上半場3記3分球搶下9分。（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1110109

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