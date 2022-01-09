更多編輯台推薦新聞：
二級警戒維持至1/24 運動拍照要戴口罩 防疫別鬆懈
生活

二級警戒維持至1/24 運動拍照要戴口罩 防疫別鬆懈

阿富汗男嬰機場混亂中託美軍暫顧 與親人失散近5個月終團圓
國際

阿富汗男嬰機場混亂中託美軍暫顧 與親人失散近5個月終團圓

影片／疫情讓人喘不過氣 荷蘭砸車活動釋放壓力
國際

影片／疫情讓人喘不過氣 荷蘭砸車活動釋放壓力

COVID-19疫苗第3劑誰能打？廠牌選擇、接種地點QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑誰能打？廠牌選擇、接種地點QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中國天津增20人染疫 專家：Omicron社區傳播已一週以上
首頁 / 運動

前球后哈勒普墨爾本夏季賽封后 16個月來第一冠

2022/1/9 20:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社墨爾本8日綜合外電報導）傷癒復出的羅馬尼亞網球女將哈勒普今天擊敗俄羅斯選手庫德梅托娃，拿下墨爾本夏季賽女單冠軍，這也是她16個月來的第一個冠軍。

兩度大滿貫賽事冠軍的哈勒普（Simona Halep）運用她在重大賽事中累積的經驗，在墨爾本的拉佛球場（Rod Laver Arena）以6比2、 6比3擊敗庫德梅托娃（Veronika Kudermetova），為1月17日開打的澳洲網球公開賽做了理想的準備。

作為墨爾本夏季賽（Melbourne Summer Set）的一部分，世界女子職業網球協會（WTA） 同時進行兩場比賽，美國的阿尼西莫娃（Amanda Anisimova）以7比5、1比6、6比4 擊敗白俄羅斯女將薩諾維琪（Aliaksandra Sasnovich），贏得吉普斯蘭錦標賽（Gippsland Trophy）冠軍。

這是20歲的阿尼西莫娃第二次獲得WTA巡迴賽冠軍，也讓她充滿信心地進入今年首場大滿貫賽事。

前世界球后哈勒普自2020年9月的羅馬網球賽之後就沒有拿下任何獎牌。哈勒普在2021年賽季中期小腿肌肉撕裂，讓她自2013年以來首度短暫地跌出世界前20名。

目前世界排名第20的哈勒普說：「讓我們繼續贏球，因為我喜歡這種感覺。」她在2018年澳網決賽中輸給丹麥女將瓦芝妮雅琪（Caroline Wozniacki）。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1110109

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族