前球后哈勒普墨爾本夏季賽封后 16個月來第一冠

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（中央社墨爾本8日綜合外電報導）傷癒復出的羅馬尼亞網球女將哈勒普今天擊敗俄羅斯選手庫德梅托娃，拿下墨爾本夏季賽女單冠軍，這也是她16個月來的第一個冠軍。

兩度大滿貫賽事冠軍的哈勒普（Simona Halep）運用她在重大賽事中累積的經驗，在墨爾本的拉佛球場（Rod Laver Arena）以6比2、 6比3擊敗庫德梅托娃（Veronika Kudermetova），為1月17日開打的澳洲網球公開賽做了理想的準備。

作為墨爾本夏季賽（Melbourne Summer Set）的一部分，世界女子職業網球協會（WTA） 同時進行兩場比賽，美國的阿尼西莫娃（Amanda Anisimova）以7比5、1比6、6比4 擊敗白俄羅斯女將薩諾維琪（Aliaksandra Sasnovich），贏得吉普斯蘭錦標賽（Gippsland Trophy）冠軍。

這是20歲的阿尼西莫娃第二次獲得WTA巡迴賽冠軍，也讓她充滿信心地進入今年首場大滿貫賽事。

前世界球后哈勒普自2020年9月的羅馬網球賽之後就沒有拿下任何獎牌。哈勒普在2021年賽季中期小腿肌肉撕裂，讓她自2013年以來首度短暫地跌出世界前20名。

目前世界排名第20的哈勒普說：「讓我們繼續贏球，因為我喜歡這種感覺。」她在2018年澳網決賽中輸給丹麥女將瓦芝妮雅琪（Caroline Wozniacki）。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1110109