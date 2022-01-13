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NBA2/300

唯一新人 小蟲羅德曼女兒加入美國女足隊訓練營

2022/1/13 21:26
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（中央社芝加哥12日綜合外電報導）美國職籃NBA前球星、「小蟲」羅德曼的19歲女兒崔尼提．羅德曼，今天首度接到來自訓練營的徵召電話，她將與衛冕世界盃女子足球賽冠軍的美國隊一同練兵。

崔尼提．羅德曼（Trinity Rodman）這位天才少女是美國女子足球聯賽（National Women's Soccer League ）年度最佳新人，她效力於聯賽冠軍隊華盛頓精神隊（Washington Spirit），也是美國女子足球教練安多諾維斯基（Vlatko Andonovski）提名參加德州奧斯汀（Austin）1月19日至29日訓練營的25名球員中唯一新人。

崔尼提．羅德曼是訓練營中最年輕的球員，也是6名前鋒和3名非國家代表隊的球員之一。她原本有望參加2022年國際足總U-20女子世界盃（2022 Under-20 Women's World Cup）比賽，但這項賽事因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而被國際足總取消。

這些美國女足球員將不參加與訓練營有關的比賽，她們2022年的最初賽事將是2月舉行的「她相信盃」（SheBelieves Cup）足賽，對手有捷克、紐西蘭和冰島隊。

崔尼提．羅德曼的父親小蟲羅德曼（Dennis Rodman）曾5度獲得NBA冠軍，分別是1989和1990年效力於底特律活塞，1996年到1998年效力喬丹（Michael Jordan）領軍的芝加哥公牛。他在1992到1998年連續7次獲得NBA籃板王頭銜。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1110113

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