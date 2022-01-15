新秀板凳出發拿全場最高分 勇士狂勝公牛42分[影]

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NBA金州勇士14日以138比96狂勝芝加哥公牛。（圖取自twitter.com/warriors）

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（中央社芝加哥14日綜合外電報導）美國職籃NBA金州勇士今天有6人得分達兩位數，包括庫明加（Jonathan Kuminga）板凳出發拿下全場最高25分；盧尼（Kevon Looney）繳出雙十，助勇士138比96狂勝芝加哥公牛。

公牛先前9連勝後，近4場吞3敗。勇士在先前5場吞4敗，但今天拿下對公牛的10連勝。

公牛球星拉文（Zach LaVine）在開賽不到4分鐘就犯規被換下場，發現左膝受傷後就沒再上場。據媒體報導，他明天將接受核磁共振（MRI）檢查。

拉文個人連續140場得分達兩位數的成績就此告終。

勇士新秀庫明加全場12投10中，攻下25分；盧尼繳出10分、12籃板「雙十」；浦爾（Jordan Poole）有22分進帳；魏金斯（Andrew Wiggins）21分；柯瑞（Stephen Curry）19分；李伊（Damion Lee）11分。別利薩（Nemanja Bjelica）搶下11籃板。

湯普森（Klay Thompson）此役輪休；葛林（Draymond Green）續掛傷號。

勇士今天投籃命中率56.4%，終場狂勝公牛42分，成為連續第2支以總得分138分擊敗公牛的球隊。公牛在上一場以112比138敗給布魯克林籃網。

公牛方面，懷特（Coby White）今天拿下全隊最高20分；佛契維奇（Nikola Vucevic）19分、14籃板；德羅森（DeMar DeRozan）攻下17分，送出全隊最多的7助攻。波爾（Lonzo Ball）15分。（譯者：盧映孜/核稿：戴雅真）1110115