高國豪傷癒歸隊 攻城獅不敵夢想家讓出排頭[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

影片來源：P.LEAGUE

（中央社記者龍柏安台北15日電）新竹街口攻城獅本土明星後衛高國豪今天傷癒歸隊，替補出賽的他全場8投中2、僅拿5分，終場78比84不敵主場的福爾摩沙台新夢想家，PLG聯盟排頭也被夢想家取代。

P. LEAGUE+聯盟今天兩地開打，下午福爾摩沙台新夢想家在主場台中洲際迷你蛋迎戰新竹街口攻城獅，晚間台北富邦勇士則在台北和平籃球館，和新北國王正面交鋒。

高國豪在去年12月26日面對新北國王，出賽僅10分鐘就因右腿受傷退場，直到今天才歸隊，替補出賽的他還未找回比賽感覺，全場僅拿5分、6籃板，球隊也以落敗作收。

夢想家今天第2節一度取得16分領先，不過攻城獅在第4節靠著郭少傑異軍突起，個人獨拿7分帶領，在最後2分40秒追到只差2分。

不過夢想家靠著李德威4罰3中，幫助球隊拉出一波8比4攻勢「甩尾」，最終以84比78拿下勝利，戰績也以5勝3負竄上排頭，暫居聯盟王座。

夢想家與攻城獅之戰雙方打得激烈，第3節還剩5分21秒時，攻城獅洋將辛巴（Sim Bhullar）遭夢想家「台灣女婿」錢肯尼手肘擊中倒地，所幸辛巴並無大礙，在止住鼻血後也繼續回到場上奮戰。

而辛巴今天拿下17分、27籃板，命中率僅40%則是本季單場最低，攻城獅在禁區少了攻堅最可靠的武器，球隊單場78分也是本季最低。

至於新北國王洋將麥卡洛今天首節就狂飆21分，全場拿下27分，在他帶領下，球隊終場102比75大勝台北富邦勇士，也終止對戰2連敗。（編輯：陳政偉）1110115