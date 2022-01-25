失分逾60分就加練 WSBL國泰回神擊敗台電

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女子超級籃球聯賽（WSBL）國泰人壽球員林育庭（右）25日在球場度過28歲生日，教頭鄭慧芸（左）送上蛋糕慶生。（中華民國籃球協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年1月25日

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（中央社記者黃巧雯台北25日電）女子超級籃球聯賽（WSBL）國泰人壽本季設定單場不讓對手得分逾60分，否則訓練時得加練，國泰今天上半場僅領先2分，經教頭鄭慧芸提醒後，下半場及時回神，以85比60擊敗台電。

女子超級籃球聯賽（WSBL）今天在台北體育館展開第2循環賽事，開季3連勝的衛冕軍國泰出戰台電，上半場以43比41領先，下半場攻守恢復水準，拉出44比17攻勢，最終以25分的差距獲勝。

國泰教頭鄭慧芸賽後接受中央社訪問時表示，第一循環賽事讓球員打得太輕鬆，讓球員心態相對放鬆，「沒有逼一下，總是用輕鬆打態度去面對比賽，呈現出來的狀態就這樣」。

除了每名球員有不同任務外，鄭慧芸透露，本季也設定球隊迎戰其他3隊，每場失分不能超過60分，否則就要加練1小時或增加體能訓練量，「對她們來講，絕對不會輕鬆」。

鄭慧芸指出，「中場休息時有稍微提醒她們，她們可能才忽然醒過來，場下的球員也拚命提醒隊友要防守」，畢竟球隊一定要靠防守才能帶動好的進攻。

國泰此役有5人得分雙位數，黃鈴娟拿下全隊最多的13分，歐婕、林育庭、鄭伊秀各得12分，黃凡珊進帳10分。（編輯：吳協昌）1110125