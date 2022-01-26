不知台師大UBA晉8強 菜鳥教頭張容軒好焦慮

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（中央社記者黃巧雯新北26日電）「真的不管後面比賽輸贏，都晉8強了嗎？」台師大菜鳥教頭張容軒今天在球隊以73比63擊敗高師大後，賽後不斷和媒體再三確認，並直呼帶隊比想像難，「我的黑眼圈都出來了」。

110學年度大專籃球聯賽（UBA）公開男一級預賽第4階段在台藝大、世新大學兩地舉行，目前已有6支隊伍晉級8強，包括健行科大、政治大學、世新大學、台藝大、義守大學、萬能科大。

台師大林信寬今天繳出生涯新高30分，外加11籃板、4助攻、3抄截，率隊以73比63擊敗高師大，鎖定8強門票。

台師大教頭張容軒賽後接受媒體聯訪時，媒體還沒開口提問，他緊張到不停地問，「真的不管後面比賽輸贏，都晉8強了嗎」，得到肯定的答案後，他才鬆口氣。

現年34歲的張容軒過去超級籃球聯賽（SBL）時期，曾先後效力於台灣銀行、金門酒廠、台灣大、富邦勇士、台灣啤酒、高雄九太等多支球隊，九太在2020年4月為他舉辦引退儀式，張容軒退休後曾擔任錦和高中男籃教練，本季則接掌台師大兵符。

張容軒帶兵第一年，他自評是不及格教練，但他表示，很高興球員在這階段重新找回自信和專注力，「我能夠做的事，就是盡可能給予他們在場上信心、一些簡單指示」。他認為，如何保持高度專注力，將是球隊未來必須努力課題。

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從球員身分到教練，張容軒指出，當教練比球員更辛苦，比想像中還難，他無奈地指著自己的臉龐，「我的黑眼圈都出來，比賽期間沒有一天睡好覺」，還不忘開玩笑地說，「不知道學校有沒有替教練保險，我要申請一下職災」。

張容軒先前喊出「保8晉4」，現階段目標不變，觀察其他球隊，他認為，除了幾支球隊比較難打外，面對世新和沒有外籍生助陣的健行科大，台師大都有機會一搏。（編輯：張雅淨）1110126