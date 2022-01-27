職籃T1結盟Bybit 獲7位數廣告回饋金

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（中央社記者黃巧雯台北27日電）台灣職籃T1聯盟今天宣布與全球頂尖加密貨幣交易所Bybit結盟，除了6隊將可獲得7位數廣告回饋金外，每場比賽勝隊每投進一記三分球，Bybit都將以球隊名義各捐3個BIT做公益。

T1聯盟與Bybit合作，進行跨界資源整合，首開亞洲職籃聯盟先例，雙方今天共同舉辦記者會，而Bybit也希望藉由攜手T1聯盟扎根台灣，從籃球出發，讓更多人了解台灣與加密世界。

繼與台灣運彩冠名合作後，T1聯盟與Bybit結盟，聯盟秘書長張運智也捎來好消息，將為6支球團在農曆年前爭取到7位數的廣告回饋金。

為鼓勵球隊努力爭取勝利，並兼做公益，T1聯盟會長錢薇娟表示，本週起聯盟本季所有賽事，針對勝隊該場所投進所有的三分球，每記三分球Bybit都將以球隊名義捐3個BIT（虛擬貨幣）做公益，她當場喊話，要6隊球員多練三分球。

不僅如此，進入季後賽後，Bybit將再加碼，勝隊的每記三分球將捐6個BIT，聯盟在賽季結束後也將統整回饋總數。

錢薇娟也為公益團體設想，她說：「若對加密貨幣不是那麼熟悉，覺得不真實，想要換成實際幣值，我們也是可以做的。」

至於近來超夯的NFT（非同質化代幣），T1聯盟也將結合各球團資源，和Bybit共同推出一系列的聯名NFT，未來6支球團球星、啦啦隊、吉祥物等，都可能發行相關NFT，供粉絲們收藏。

台灣啤酒英熊總經理哈孝遠當場大推蔣淯安先前首戰新北中信特攻在延長賽最後12秒連拿6分，包括驚天Logo Shot絕殺，最值得發行NFT，他還放話：「如果這樣還不夠，我現在馬上加碼，只要我減重到球員時期的105公斤，我就出個人半裸寫真NFT。」（編輯：張雅淨）1110127