日本大阪國際女子馬拉松 松田瑞生締大會新紀錄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京30日綜合外電報導）日本第41屆大阪國際女子馬拉松今天登場，26歲跑者松田瑞生以2小時20分52秒締造大會新紀錄，並刷新個人最佳紀錄，在這項賽事拿下個人第3座冠軍。

日媒Sponichi Annex、產經體育、讀賣新聞報導，由於本屆大阪國際女子馬拉松兼具代表選拔功能，松田不僅進入可望代表日本出賽2023年世界錦標賽的名單內，也獲得日本選拔巴黎奧運出賽選手、預計2023年秋天舉行的Marathon Grand Championship（MGC）出賽權。

松田今天以2小時20分52秒的19秒之差，打破一山麻緒2021年寫下的大會紀錄，同時刷新個人最佳紀錄，繼2018年及2020年後，第3次在大阪國際女子馬拉松奪冠。上杉真穗以2小時22分29秒居第2名、松下菜摘拿下第3名。

松田今天賽後表示，坦白說還是有點不甘心，因為無法達成自己設定的目標（跑進2小時19分）；不過，談到在老家大阪拿下3座冠軍，她說，一心努力的結果能得到好的成績，真的很令人開心。

被問到這次賽事奪冠關鍵，松田說，自己果斷地從比賽前半段就發動攻勢，能在最後得到好的結果。

松田今天起跑後就跟26歲跑者上杉真穗成為領先跑者，並在33分02秒通過10公里處；上杉從25公里過後開始落後松田，形成松田單獨領先的局面。

松田之後在1小時39分15秒通過30公里，最後順利維持領先通過終點。

去年這項賽事受疫情影響，改成在大阪長居公園內繞圈；今年則是重回大阪市內路線舉行。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1110130