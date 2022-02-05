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農曆年節仍斤斤計較 黃筱雯吃完年夜飯就跑步

2022/2/5 09:09
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（中央社記者龍柏安台北5日電）一年一度的農曆新年，對東京奧運拳擊女子51公斤級銅牌女將黃筱雯而言，卻沒有太多美好回憶，為了控制體重，去年吃完年夜飯後，隔天一早就得邁開雙腳跑步去。

身高176公分的黃筱雯，體重只有50公斤出頭，簡直就像個紙片人，而她也透露，其實農曆年後拳擊多半都有賽事，因此對她來說，歡慶新年的氣氛淡薄了不少，甚至過去過年的美好回憶，她在腦海中搜尋了半天還是沒有太多印象。

去年拳擊亞大區奧運資格賽延至3月舉辦，黃筱雯也因此多了3天農曆年假，在得知賽事延期以後，她馬上去買了份鹽酥雞，「那大概是我一年多來，第1次吃鹽酥雞。」

不過教練劉宗泰也不是省油的燈，因為怕愛徒身材「變形」，在放假前先登記黃筱雯的體重，也提醒子弟兵：「放假回來，我希望妳的體重最多不要超過52.5公斤。」

因此在除夕夜全家團圓開吃，身為「吃貨」的黃筱雯，依舊只能吃得小心翼翼，而且為了下一餐吃得盡興一點，「我吃完年夜飯隔天一早就去跑步，跑完晚上再吃。」

對於農曆年大家都在大吃大喝之際，黃筱雯卻得要「斤斤」計較、小心翼翼，她灑脫地說：「其實早就習慣了啦，反正我再怎麼吃也吃不多。」

世界女子拳擊錦標賽原本預定在去年12月舉行，最後卻順延至今年5月，也因賽程延期，讓黃筱雯又有了在家過年的機會，相較於去年，今年她總算可以稍微放縱一點，「因為世錦賽我會參加54公斤量級啦。」（編輯：張雅淨）1110205

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