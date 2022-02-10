蔡其昌盼新球季不受疫情影響 聯盟收入更成長

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中華職棒10日舉行新春團拜，會長蔡其昌（左6）許下3個願望，首先是如期開賽，第2個是希望第6隊在2月底就有好消息，第3個願望則是希望聯盟今年收入可以更成長。中央社記者張新偉攝 111年2月10日

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（中央社記者楊啟芳台北10日電）中華職棒今天舉行新春團拜，會長蔡其昌表示，希望4月2日可以不受疫情影響、如期開賽，新球季工作人員及媒體必須打滿2劑疫苗或快篩才能進入球場；另外也希望中職收入更成長。

蔡其昌在新春團拜許下3個願望，首先是如期開賽。他表示，「過去一年聯盟經歷非常多挑戰，主要來自疫情，一度面臨停賽、閉門比賽。」新的一年開始，蔡其昌說：「新球季希望疫情不要再來搗亂，在疫苗普及率高、Omicron變種病毒重症率較低，希望可以如期開賽、觀眾也可以進場。」

中職開幕戰將在4月2日進行，談到新球季防疫措施，秘書長楊清瓏表示，開季時所有選手教練、場務等工作人員，以及媒體都必須打滿2劑疫苗才能進入球場；如果沒有施打2劑，則必須快篩才能進入球場。不過此規定並沒有規範球迷，只有工作人員及媒體，目前朝向開放100%觀眾為方向規劃。

蔡其昌的第2個新年願望，是希望第6隊在2月底就有好消息；第3個願望是希望聯盟今年收入可以更成長。蔡其昌指出，去年雖然面對疫情，但聯盟收入成長18%，販售的廣告、行銷活動、CPBL TV、球員卡等都有全面成長，「雖然不太滿意，但已經很了不起了，今年目標比去年更成長，一起把職棒的餅做大。」

另外，被問到今年的杭州亞運是否會與中華棒協合作，楊清瓏指出亞運事宜會跟棒協組成協調小組，雙方是合作夥伴，會共同讓亞運有好的表現。（編輯：屈享平）1110210