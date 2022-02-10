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林子偉有意願參加台日賽 首要目標身體練健康

2022/2/10 18:37
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（中央社記者楊啟芳台北10日電）前旅美球員林子偉目前正與統一獅隊練球，雖然現在台日交流賽有可能延期，為了爭取比賽和舞台，他表達有意願參加，不過目前先將身體練健康是首要目標，持續尋找美職新東家。

林子偉在去年球季與美職明尼蘇達雙城隊簽下小聯盟合約，雖然在球季中曾短暫升上過大聯盟，不過因為側腹肌撕裂傷反覆，一直沒有辦法出賽。之前他曾坦言這是生涯受過最嚴重的傷，季後林子偉成為自由球員，目前尚未找到新球隊。

林子偉目前正跟著統一獅隊一起春訓，今天被媒體問到是否有意願參加原定在3月5日、6日於東京巨蛋舉行的台日交流賽，林子偉回應，為了增加比賽機會，已經決定要參加台日交流賽。

林子偉的經紀人陳德倫接受中央社記者訪問時也證實，「我們跟聯盟有聊過，他確實願意參加。」除了林子偉有意願，旅日球員像是吳念庭、宋家豪也有意願參加交流賽。

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不過中職會長蔡其昌今天在新春團拜時表示，因為日本現在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴重，台方和日方都考慮將賽事延期，至於延到何時，下週會有定論。對此陳德倫指出，「現在有可能會延期，就看最後結果怎麼樣。」

談到林子偉的下一步，陳德倫表示，現在最重要的就是先把身體練健康，「因為他的傷勢才剛恢復，身體已經沒什麼問題了。」至於目前找新球隊的進度，陳德倫指出，方向還是以美國體系為主，畢竟他已經在那邊待很久了，「目前持續在找球隊，希望盡快有好消息。」（編輯：張芷瑄）1110210

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