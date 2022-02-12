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藤井聰太奪王將頭銜 締日本將棋最年輕五冠紀錄

2022/2/12 18:09（2/12 18:37 更新）
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擁有日本將棋界4個頭銜的「四冠」棋士藤井聰太12日順利奪下「王將」頭銜，以19歲6個月締造奪得「五冠」頭銜最年輕紀錄。（共同社）
擁有日本將棋界4個頭銜的「四冠」棋士藤井聰太12日順利奪下「王將」頭銜，以19歲6個月締造奪得「五冠」頭銜最年輕紀錄。（共同社）
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（中央社東京12日綜合外電報導）擁有日本將棋界4個頭銜的「四冠」棋士藤井聰太，今天成功挑戰將棋8大頭銜之一的「王將戰」，順利奪下「王將」頭銜，以19歲6個月締造奪得「五冠」頭銜最年輕紀錄。

藤井聰太12日以19歲6個月的年紀，成為史上最年輕達成「五冠」的棋士。（共同社）
藤井聰太12日以19歲6個月的年紀，成為史上最年輕達成「五冠」的棋士。（共同社）

日本放送協會（NHK）報導，現年51歲的九段棋士羽生善治曾創下最年輕的「五冠」紀錄，但今天被藤井以不到20歲的年紀打破，時隔28年5個月改寫日本最年輕「五冠」紀錄。

「王將戰」採七戰四勝制，身為挑戰者的藤井對戰37歲「三冠」棋士渡邊明，由於藤井在今天前已取得3連勝，奪下「王將」頭銜只剩最後一步。

第4場比賽今天在東京都立川市舉行，藤井不負眾望順利拿下第4勝，奪得「王將」頭銜。

藤井今天以19歲6個月、不到20歲的年紀，接連獲得「棋聖」、「王位」、「叡王」、「龍王」及「王將」5個頭銜，成為史上最年輕達成「五冠」的棋士。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110212

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