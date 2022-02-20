胡金龍開訓感謝獅隊 陳鏞基盼「金鏞連線」再現

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中職統一獅隊20日在台南舉行開訓典禮，胡金龍在年度目標的板子上寫著It never rains but it pours，他表示，「謝謝統一獅給我機會回來台南，這句話有『不鳴則已，一鳴驚人』的意思」。中央社記者張新偉攝 111年2月20日

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（中央社記者楊啟芳台南20日電）中職統一獅隊今天舉行開訓典禮，新成員胡金龍是焦點之一，陳鏞基的年度目標還特地寫下「金鏞連線，經典再現」。胡金龍則感謝獅隊給機會，並說現在練習一切沒有問題。

前富邦悍將選手胡金龍在2020年季中因為南英棒球隊校友會群組留言引發風波，遭下放二軍、禁止出賽與隨隊練習，去年季後與悍將2年合約到期。獅隊今年初網羅胡金龍，讓他再度有機會能上場比賽，也與以前國家隊的老隊友陳鏞基再度組成「金鏞連線」。

胡金龍在年度目標的板子上寫著It never rains but it pours，他表示：「謝謝統一獅給我機會回來台南，這句話有『不鳴則已，一鳴驚人』的意思。」陳鏞基則是寫下「金鏞連線，經典再現」，他說：「有金龍的加入，我們以後會互相勉勵，相約東山再起獎。」

談到好友兼隊友陳鏞基，胡金龍指出，來到獅隊後，陳鏞基都會給他一些建議，「在這邊大家都滿熟的，年紀都滿相近，而且有很多教練以前同隊過，像是郭俊佑、劉育辰，大家都可以比較好溝通」。

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談到胡金龍，獅隊總教練林岳平表示：「他絕對是很好的打者，但畢竟有一年半時間沒有實戰，呈現的成績沒有人敢去預測。」林岳平指出，3月的熱身賽會密集讓胡金龍出賽，從中了解現在面對各隊投手表現如何，「但以他的經驗是不用懷疑的」。

至於是否會讓胡金龍固定擔任指定打擊，林岳平表示，由於現在外野手張偉聖、唐肇廷受傷，胡金龍有可能會去守左外野。對此，胡金龍說：「守外野沒問題，都有在練，現在春訓進度一切正常，就是差比賽的感覺。」（編輯：管中維）1110220