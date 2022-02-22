怕比賽完回去再練球 UBA文化黃巧鈞飆23分

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（中央社記者龍柏安台北22日電）UBA女子組強權文化大學今天陷入苦戰，教頭鄭慧芸第4節放話，領先若沒超過20分，回家就練球，黃巧鈞包辦生涯新高的23分帶領，文化順利達標並以84比67擊敗台灣科大。

110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽女子組6強複賽，今天在台北體育館進行第4天賽事，文化大學則被台灣科大嚇出一身冷汗，上半場打完還以28比32落後，靠著第3節一波27比18攻勢才後來居上。

鄭慧芸賽後表示，比賽連打4天，球員疲憊她能理解，但她不滿球員在場上自行調整體能，「我有眼睛會看，球員累了我會不知道。」

文化第3節逆轉超前後，鄭慧芸在第4節開打前撂下狠話：「再瞎打啊，如果沒有給我贏（領先）超過20分，回去就練球。」這句話一講完，球員彷彿吃了興奮劑，第4節開賽短短3分鐘就順利「達標」，接下來她也換上替補球員收尾。

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暫居聯盟助攻后的黃巧鈞，今天化身成射手，她全場三分球7投5中，攻下生涯新高的23分、4助攻，她承認，聽到比賽完回去還要再練球，「卯起來打。」

黃巧鈞說，教練通常說到就會做到，當下沒人認為教練只是隨便說說，而過去總以組織助攻為主的她，今天則成為攻堅要角，她則表示，目前球隊沒有穩定的射手，因此教練要大家有空檔就多出手，而她只是有好好把握住機會。（編輯：張芷瑄）1110222