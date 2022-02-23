文化力退北市大晉4強 郭虹廷瞄準UBA新人后

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110學年度UBA大專籃球聯賽公開女一級複賽展開，文化大學郭虹廷（中）23日轟下生涯新高29分，率隊以79比72擊敗北市大，搶下4強門票。（大專體總提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年2月23日

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（中央社記者黃巧雯台北23日電）文化大學郭虹廷今天在大專籃球聯賽（UBA）6強複賽轟下生涯新高29分，率隊以79比72擊敗北市大學，搶下4強門票，好表現也獲得教頭讚賞，而郭虹廷則希望自己能拿下新人后。

110學年度大專籃球聯賽（UBA）公開女一級6強複賽在台北體育館舉行，6隊進行單循環賽，前4名的隊伍晉級4強，上屆冠、亞軍球隊世新大學、台師大賽前已確定躋身4強行列。

北市大賽前1勝3敗，今天迎戰文化一役，北市大若能贏5分以上，就能直接搶下4強門票，北市大首節一度領先，但次節攻勢降溫，文化郭虹廷挺身而出，率隊以43比39反超。

文化第3節在王玥媞帶領下，將分數拉開至雙位數，而北市大決勝節多次將比分拉近至個位數後，卻未能再下一城，最終文化以7分差帶走勝利，以3勝2敗，成為第3支晉級4強的球隊。

文化昨天出戰台科大，文化教頭鄭慧芸喊出「沒贏超過20分就加練」，讓球員趕緊上緊發條，並拿下勝利，她今天賽後接受媒體聯訪時笑說：「我今天讓她們睡到自然醒，我自己先起床做自主訓練，在跑步機上邊看影片做功課。」

文化此役以大一郭虹廷表現最佳，攻下生涯新高29分，外加15籃板、4阻攻，鄭慧芸稱讚，郭虹廷是名非常聰明的球員，近年來很少有大一球員在訓練過程可以完全聽懂她的指令。

不過，郭虹廷雖然今天投籃13投12中，但罰球表現卻差強人意，12投僅4中，郭虹廷坦言，先前預賽罰球不佳時曾有特別練習，「這階段不知道為什麼又變得很差，回去要好好練罰球」。

郭虹廷透露，高中階段罰球還不錯，當時教練有要求須連進25或30顆罰球才能放假，為了能快點放假，她笑著說：「那時候很快就罰完了，練習的時候可以連進60幾顆。」

從高中籃球聯賽（HBL）到UBA，郭虹廷連3年前進台北小巨蛋參加4強決賽，她期許自己不要緊張；至於是否想拿新人后的獎項，她說，「希望，如果可以，盡量。」（編輯：張芷瑄）1110223