射箭企聯選秀 狀元郎吳昱明盼打破外界迷思

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（中央社記者龍柏安台北25日電）年僅19歲、身高160公分，體重58公斤的吳昱明，不是一般傳統印象中的運動員，不過他是今年中華射箭企業聯賽選秀會的狀元，他也盼打破體壇身材決定論的迷思。

第4屆中華射箭企業聯賽選選秀會，今天下午在體育署辦公大樓3樓大禮堂舉行，共有31人報名參加，最後共有14人獲選，今年首度成軍加盟的彰化銀行射箭隊，則用狀元籤選進了小將吳昱明。

來自花蓮的吳昱明，小學2年級因社團活動開始接觸射箭，隔年便加入校隊，也開啟他的選手之路，去年全中運他曾拿下反曲弓男子團體對抗賽銅牌。

未滿20歲的吳昱明身材嬌小，若不說很難想像他是運動員，他承認，身材上的劣勢讓他在對抗強風時相對吃虧，但並未影響他成為運動員的決心。

吳昱明指出，南韓射箭女將張惠珍和他體型相仿，同樣身高在160公分上下，體重甚至只有50公斤，「不過她卻能拿下奧運女子個人對抗賽金牌，證明身材不能完全決定運動表現，我也希望能打破這個迷思。」

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此外，東京奧運男團銀牌得主湯智鈞，高中就已拿下亞運金牌，年齡也和吳昱明相仿，吳昱明表示，湯智鈞也可說是他的偶像，「因為他也證明了，在運動場上年齡不用受限。」

對於即將到來的第1個賽季，吳昱明強調，每場比賽他都會全力以赴，並把總冠軍當成目標，也希望年底的世界射箭錦標賽選拔賽可以脫穎而出，未來則有機會代表台灣參加亞、奧運。（編輯：張芷瑄）1110225