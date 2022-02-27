兄弟隊內賽蘇緯達開轟 陳柏豪飆全場最速

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（中央社記者謝靜雯台北27日電）中職中信兄弟隊今天舉行隊內賽，兄弟黃隊蘇緯達首局就開轟，李聖裕、宋晟睿單場也都敲2安，投手陳柏豪後援1局飆出全場最速147公里，黃隊以5比4拿勝。

中信兄弟在中國信託公益園區舉行隊內黃白戰，兄弟黃隊首局靠著蘇緯達陽春砲先馳得點，蘇緯達單場3打席、上壘率百分百，敲出2支安打、選到1次四壞保送，狀況調整得不錯。

兄弟黃隊李聖裕、宋晟睿也都有單場2安好表現，中信白隊陳文杰、周思齊也都單場敲出2支安打，黃隊終場以5比4拿下勝利。

兄弟黃隊先發投手廖乙忠投2局被敲4支安打，失掉2分，最快球速141公里，中信白隊先發投手吳哲源先發投2局被敲3支安打、包括1發全壘打，失掉1分，最快球速也是141公里。

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白隊投手李家成中繼投2局、再掉2分，陳柏豪後援1局，被敲3支安打，飆出全場最快147公里，但也失掉2分；黃隊投手魏碩成中繼投2局，最快球速144公里，王奕凱後援投1局無失分，最快球速143公里。

今天隊內賽採5局制，主審由兄弟隊二軍投手教練兼國際球探艾迪頓客串；明天兄弟仍有安排隊內賽，預計下午1時開打，對外自辦熱身賽首戰於3月3日在中國信託公益園區與樂天桃猿隊交手。（編輯：管中維）1110227