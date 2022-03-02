UBA黃泓諭甩低潮外線開火 助台師大8強賽開胡

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110學年度大專籃球聯賽（UBA）公開男一級8強賽火熱進行，台師大黃泓諭2日在決勝節最後1分鐘連續飆進三分球，全場攻下全隊最高20分，率隊收下勝利。（大專體總提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年3月2日

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（中央社記者黃巧雯台北2日電）台師大黃泓諭歷經11投0中低潮，前教頭王志群昨天特別傳訊息鼓勵，黃泓諭今天大專籃球聯賽（UBA）8強賽決勝節最後1分鐘連續飆進三分球，率隊以72比69擊敗國體大，收下首勝。

110學年度大專籃球聯賽（UBA）公開男一級8強賽在台大綜合體育館舉行，台師大、國體大8強賽賽前吞下4連敗，兩隊今天碰頭，尋求勝場開張。

台師大上半場一度以38比30領先，但第3節被國體大打出23比11攻勢，國體大前3節結束，以53比49反超。

兩隊決勝節互有領先，最後關頭更在外線互別苗頭，董永全投進三分球後，率領台師大以66比66扳平戰局，但隨後國體大徐宇煇還以顏色，黃泓諭最後階段挺身而出，先是靠著三分球追平，在倒數21.47秒再度在外線開火，台師大最終以3分差險勝，8強賽首勝開張。

台師大菜鳥教頭張容軒賽後接受媒體聯訪時透露，帶兵第一年，每階段壓力都有點大，他自嘲：「當教練第一年加起來的敗場數，比我大學時期還要多。」

為了找出最適合球隊的打法，爭取最好的成績，張容軒透露，曾經有1、2週陪著球員一起練球，試圖從球員角度出發，了解球員缺少的東西，「我自己覺得他們還是缺少一點身為運動員的自覺」。

黃泓諭此役攻下全隊最高20分，外線10投6中，也是台師大贏球關鍵功臣。張容軒稱讚，黃泓諭無論練球或在場上表現都是投入百分之百，他認為，黃泓諭絕對有能力往更高層級挑戰。

不過，黃泓諭2月27日比賽對戰萬能科大一役熄火，11投0中，他坦言，「體力掉太多 好像沒之前好」，而前教頭王志群昨天早上特別傳語音訊息，為他打氣加油。

黃泓諭從國中起就以于煥亞（目前效力於台灣職籃T1聯盟高雄全家海神）為目標，從光榮國中、強恕高中到台師大都延續于煥亞腳步前進。

黃泓諭今年畢業後有意投入超級籃球聯賽（SBL）、台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+、T1聯盟選秀，他表示，3聯盟都會嘗試，「希望盡量是北部」，接下來將加強自身防守和傳球視野。（編輯：張雅淨）1110302