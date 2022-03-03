世界盃10公尺空氣槍女團 台灣女將奪銅

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（中央社記者龍柏安台北3日電）台灣女子射擊代表隊今天凌晨在世界盃埃及站女子10公尺空氣槍女團賽銅牌戰，以16比8擊敗新加坡拿下銅牌，在今年賽季的第1場國際賽，就順利開出紅盤。

由奧運國手為班底的台灣女子射擊代表隊，成員包括去年東京奧運雙雙晉級決賽的名將吳佳穎與田家榛，以及2012倫敦奧運女將余艾玟，3人在農曆年後合體首戰世界盃埃及站奪銅，今年國際賽獎牌也提前開張，余艾玟賽後就在臉書上透露「人生中第1面世界盃獎牌」。

比賽結束後，吳佳穎除在臉書上PO出奪牌後與大夥的開心合照，也不忘貼心地感謝所有伙伴，她並提到「很開心可以闖進銅牌戰，這也是新賽制的第1場決賽」。

過去射擊團體賽採總分制，今年獎牌戰則改為兩隊PK搶16點積分，台灣隊歷經兩輪資格賽後晉級銅牌戰，吳佳穎也分享新賽制的不同，「跟以往成績總和的賽制完全不一樣的打法，每發都是新的開始」。

射擊協會理事長陳士魁受訪時表示，他以這批選手表現為榮，也不忘強調「她們非常棒」。

陳士魁說，近兩年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，出國參賽的變數多了很多，但考量到選手不能完全沒有比賽刺激與經驗累積，因此今年仍預計會至少參加3場世界盃，而他也提醒大家在爭取佳績的同時，也要做好防護，保護好自己的健康。（編輯：方沛清）1110303