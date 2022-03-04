鍾允華木棒聯賽把握機會當英雄 是否選秀再評估

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高苑工商鍾允華4日在關鍵8強賽扛先發，總計用116球投8局，僅被敲出2支安打，投出5次三振、4次保送，無失分，好投壓制，率隊以4比0拿勝、晉級4強。中央社記者謝靜雯攝 111年3月4日

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（中央社記者謝靜雯嘉義4日電）高苑工商此次高中木棒聯賽陣中傷兵不少，「一直低落無法成為好投手」，鍾允華把握機會當英雄，今天8強先發投8局無失分，率隊晉級4強，畢業是否投入選秀還要再評估。

鍾允華去年4月在東岸聯盟過後，守備傳球時肩膀有不適感，完整休息約10個月，他表示，目前的狀況大概恢復7、8成，此次木棒聯賽，高苑陣中王牌投手辛俊昇受傷，鍾允華當作機會、努力爭取好表現。

鍾允華上個階段出賽挨轟，總教練李來發表示，教練團沒有責怪他，棒球就是這樣，鍾允華的球不好打，加上守備給信心，今天比賽讓他放手大膽丟。

鍾允華坦言，之前受傷時很心急，想要快點回到場上幫助球隊，之前出賽雖然挨轟，但心情沒受影響，「要想辦法調整，不能一直低落下去，不然不能當一個好投手」。

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今天關鍵8強扛先發，總計用116球投8局，僅被敲出2支安打，投出5次三振、4次保送，無失分，好投壓制，率隊以4比0拿勝、晉級4強，鍾允華表示，「感謝教練相信我的實力，讓我可以曝光」。

高三鍾允華先前被測到最快球速約144公里，除了直球外，還有曲球、滑球、卡特、變速和伸卡球，最有自信的是滑球，畢業後是否投入中職選秀還要評估，「主要看身體的狀況、也希望控球可以再更穩定」。（編輯：張芷瑄）1110304