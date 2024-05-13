獅隊投手辛俊昇回饋母校 捐贈10萬元球具給高苑

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（中央社記者謝靜雯台北13日電）中職統一7-ELEVEn獅隊投手辛俊昇今天上午回母校高苑工商，特別捐贈新台幣10萬元球具提供學校棒球隊資源，勉勵學弟在棒球路上要勇敢追夢，充實自我挑戰棒球最高殿堂。

投手辛俊昇是獅隊2023年選秀第3輪指名好手，是獅隊重點栽培投手戰力，去年底球隊安排辛俊昇參與冬季棒球聯盟賽事磨練，透過與國外球隊交流成長，辛俊昇展現企圖心，各方面都更加成熟及穩定，今年開季一軍出發，站穩獅隊中繼投手牛棚角色，投出穩定成績。

辛俊昇為感謝母校高雄高苑工商棒球隊的栽培，自費購買球具回到母校捐贈給棒球隊，希望學弟們在接下來的盃賽能夠有好表現，也勉勵學弟們透過各項賽事讓自己學會成長，才能在未來的棒球路上被看見。

辛俊昇表示：「自己能實現挑戰職棒的夢想，特別感謝高苑工商的教練們用心指導，尤其是李來發對我的要求與磨練，也才有現在的我。」提到做好基礎訓練才能更上一層樓，想要面對更高階的挑戰，基本訓練不能少，期待高苑工商未來成績可以愈來愈好。

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高苑工商董事長余政憲感謝辛俊昇飲水思源、回饋母校，建立一個好的模範傳𠄘精神，同時勉勵辛俊昇態度非常重要，要成功出人頭地，沒有捷徑，就是要比別人更努力，再來就是自律，生活要規律，專注在球場。

辛俊昇高中時期也被看好有機會旅外，後因為受傷先讀到大學隊磨練、投入中職選秀，余政憲也勉勵辛俊昇，「未來目標還是可挑戰旅外，期待辛俊昇設立目標，一步一步完成。」（編輯：李亨山）1130513