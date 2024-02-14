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左投辛俊昇球速突破生涯新高 期待赴日交流賽

2024/2/14 19:44（2/14 20:56 更新）
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統一獅隊19歲左投辛俊昇（圖）進到職棒後持續進步，目前最快球速達148公里、為生涯新高，此次被選入高知交流賽名單中定位中繼、期待與日本打者對決，辛俊昇有望爭開季一軍名單盼健康穩定出賽。圖為14日他在獅隊開訓典禮寫心願卡。中央社記者張新偉攝 113年2月14日
統一獅隊19歲左投辛俊昇（圖）進到職棒後持續進步，目前最快球速達148公里、為生涯新高，此次被選入高知交流賽名單中定位中繼、期待與日本打者對決，辛俊昇有望爭開季一軍名單盼健康穩定出賽。圖為14日他在獅隊開訓典禮寫心願卡。中央社記者張新偉攝 113年2月14日
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（中央社記者謝靜雯台南14日電）統一獅隊19歲左投辛俊昇進到職棒後持續進步，最快球速已達生涯新高的148公里，此次被選入日本高知交流賽名單中，他除期待與日本打者對決，也希望新賽季能健康穩定出賽。

辛俊昇是獅隊去年季中選秀第3輪選進的好手，去年二軍出賽3場、都是後援登板，總計投3局失掉1分非責失分，拿下首勝，季後也有參加亞洲冬季棒球聯盟，代表中職聯隊出賽8場都是後援，總計投9.1局失掉1分責失分，拿下4次中繼成功也吞下1敗，防禦率0.96，表現相當亮眼。

辛俊昇表示，職棒的強度跟大學隊還是有很大落差，不管是對戰的打者、還是跑壘觀念等，感覺都比大學隊球員更有想法，進到職棒後，主要強化原有球路的控制能力，包括滑球、曲球等，總教練林岳平也會提醒一些配球的想法，另外也有詢問學長郭俊麟球路的握法等。

辛俊昇因身材和球速優勢，高中時期就備受期待，進到中職前最快球速可投到147公里，高三手肘韌帶撕裂，休養一陣子後才開始在大學比賽出賽。

辛俊昇進到職棒後不僅回到原本的球速、還更突破，去年底冬季棒球聯盟官方紀錄最快投到148公里、為生涯新高；辛俊昇表示，當時狀況不錯，加上有觀眾也更亢奮。

冬盟曾有和日本職棒打者對決經驗，辛俊昇認為，日本打者纏鬥性高，也很期待此次高知交流賽，但現階段還是做好該做的事情，每次登板把球投進捕手要的位置。

辛俊昇是教練團看好的牛棚投手戰力，大有機會拚開季一軍機會，他也在開季心願卡上寫下健康、穩定出賽，盼能站穩一軍。（編輯：龍柏安）1130214

#林岳平
#辛俊昇
#郭俊麟
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