太魯閣馬拉松 3跑友不適送醫護站治療後無礙

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太魯閣峽谷馬拉松5日登場，主辦單位指出，1名半馬跑者身體不適昏倒賽道，頭部有輕微傷勢，經醫護人員載往醫護站治療。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 111年3月5日

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（中央社記者張祈花蓮縣5日電）太魯閣峽谷馬拉松今天登場，主辦單位執行長張志強表示，1名半馬跑者身體不適昏倒賽道、2名全馬低血壓或抽筋狀況，經醫護人員載往醫護站治療，3人生命跡象穩定無礙。

太馬主辦單位花蓮縣馬拉松路跑協會理事長張志強接受中央社記者採訪指出，上午9時許接獲民眾通報，指稱1名20多歲黃姓半馬跑者在長春祠附近昏倒，頭部有輕微外傷，經醫護人員載往醫療站救護後恢復意識，生命跡象穩定。

張志強指出，上午10許，全馬賽事分別有65歲女跑者出現低血壓、換氣過度等狀況，另1名70歲男跑者有抽筋等情況，2人送往救護站治療後無礙。

2021雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而延後至今天舉辦，分為全程馬拉松、半馬、12公里逍遙馬與5公里快樂馬組，共1萬2000人報名，上午6時45分依序起跑。

賽事結果，男子全馬第1名林旻杰，成績2小時36分18秒，女子全馬第1名李佳玫，成績2小時57分49秒；男子半程馬拉松第1名洪一仁，成績1小時13分41秒，女子半程馬拉松第1名吳敏，成績1小時25分55秒。

男子12公里逍遙馬第1名楊子慶，成績48分51秒；女子12公里逍遙馬第1名黃詩涵，成績1小時3分3秒。（編輯：戴光育）1110305

太魯閣峽谷馬拉松5日登場，上萬名跑者湧入中橫公路，飽覽峽谷風光。中央社記者張祈攝 111年3月5日