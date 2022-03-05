更多編輯台推薦新聞：
俄國火箭大砲轟炸 烏克蘭刺針防空飛彈回擊 盤點雙方武器一次看
國際

俄國火箭大砲轟炸 烏克蘭刺針防空飛彈回擊 盤點雙方武器一次看

影片／竹縣成功國中參加音樂賽遇停電 摸黑演奏交響曲奪特優
生活

影片／竹縣成功國中參加音樂賽遇停電 摸黑演奏交響曲奪特優

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡
政治

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

日職熱身賽吳念庭1安2保送 張奕後援1局無失分

2022/3/5 16:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北5日電）日職西武獅隊台灣好手吳念庭，今天在與廣島鯉魚隊交手的官辦熱身賽中，選到2次保送、敲出1支安打，跑回1分；另一場效力歐力士的張奕，對手是橫濱DeNA，後援1局被敲2支安打，不過沒有掉分。

吳念庭今天先發擔任開路先鋒、擔任一壘手，1局上遭到三振，不過4局上選到保送上壘，最後跑回本壘得1分；6局上擊出二壘方向內野安打；8局上再選到1次保送。總計吳念庭2打數敲出1支安打，選到2次保送。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此戰西武在4局上率先攻下分數，吳念庭選到保送後，鈴木將平敲出二壘安打，形成二、三壘有人，接著森友哉擊出滾地球帶有1分打點；9局上外崎修汰再轟出陽春全壘打，為西武添1分；雖然9局下廣島反攻1分，不過最終西武仍以2比1奪下勝利。

另外一場歐力士猛牛對橫濱DeNA的熱身賽，歐力士隊台灣投手張奕在6局下登板後援，對嶺井博希送出三振之後，再讓牧秀悟擊出高飛球出局，接著被倉本壽彥、知野直人敲安打，一度面臨二、三壘有人危機，不過最後解決掉伊藤裕季也，沒有掉分，最快球速148公里。終場歐力士以12比1奪勝。（編輯：屈享平）1110305

延伸閱讀
吳念庭與西武續約加薪近3倍 感謝球團肯定日職吳念庭扛4棒敲1安 同場王柏融貢獻關鍵安打吳念庭選保送上壘 王柏融2打數沒有敲安打
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族