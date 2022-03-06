王彥恩木棒聯賽關鍵戰好投 平鎮不看年齡看能力

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110學年度高中棒球聯賽（木棒組）平鎮高中連2場晉級關鍵比賽都讓高一投手扛先發，王彥恩（圖）6日先發6局飆8K、率隊以9比0晉級冠軍戰，總教練吳柏宏直言，不管幾年級，只要有能力就會將選手放在最適合的位置。中央社記者謝靜雯攝 111年3月6日

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（中央社記者謝靜雯嘉義6日電）高中木棒聯賽平鎮連2場晉級關鍵比賽都讓高一投手扛先發，王彥恩今天先發6局飆8K、率隊以9比0晉級冠軍戰，總教練吳柏宏說，無論幾年級，只要有能力就會將選手放在最適合位置。

110學年度高中棒球聯賽（木棒組）平鎮高中4日8強賽與穀保家商交手，派出高一投手陽念希先發，今天4強與高苑工商碰頭，再派出高一投手王彥恩先發，展現板凳深度。

王彥恩今天面對首名打者就被敲安打，但馬上回穩，總計用65球投6局，被敲3支安打，投出8次三振、無失分，率隊以9比0、7局拿下勝利，連4屆晉級冠軍戰，挑戰木棒聯賽4連霸只差一步。

平鎮總教練吳柏宏表示，常常鼓勵選手，不管幾年級，只要有能力，球隊一定會把你放在最好的位置，目前陣中最好的2名高一投手就是陽念希和王彥恩，教練團信任他們，也希望讓他們扛關鍵比賽，「嘗試高張力比賽磨練，會讓他們成長的更快」。

王彥恩表示，知道要扛4強先發時很興奮，晚上有點睡不著覺，自評今天先發狀況不錯，直球投的比較多，搭配滑球擾亂打者，用球數不多，也有想過要把比賽投完，但還是要照著教練團的安排，沒有想過可以投出這麼多次三振。

王彥恩和陽念希都是高一球隊培養的潛力投手，王彥恩表示，2人也會互相良性競爭，上一場陽念希投得好，自己這場比賽也不想輸。

王彥恩目前最快球速146公里，陽念希最快球速150公里，王彥恩表示，希望球速可以追上陽念希，但自評穩定性比陽念希好；王彥恩目前體重94公斤，他也希望可以減重，讓靈活度好一點。（編輯：方沛清）1110306