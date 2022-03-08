林智勝熱身賽對前東家兄弟 1K1安1觸身球

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中職味全龍隊8日與中信兄弟隊自辦熱身賽，也是林智勝離開兄弟改披龍袍後、首度碰上前東家，林智勝總計3打席，依序為三振、觸身球保送、安打。圖為兄弟投手鄭凱文（左）三振林智勝（右）。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年3月8日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北8日電）中職味全龍隊今天與中信兄弟自辦熱身賽，也是林智勝離開兄弟改披龍袍後、首度碰上前東家，林智勝總計3打席，依序為三振、觸身球保送、安打，兩隊終場4比4握手言和。

味全龍隊今天在斗六棒球場迎戰中信兄弟隊，林智勝去年底離開兄弟隊、今年球季改效力味全龍隊，5日兩隊熱身賽時，林智勝因為有活動行程沒有出賽，今天首度碰上前東家，先發打第2棒、指定打席。

林智勝首局面對兄弟先發投手鄭凱文吞下三振，4局被兄弟投手官大元觸身球保送，5局則從官大元手中敲出中外野方向安打、帶有1分打點，今天總計3打席敲出1支安打，貢獻1分打點。

今天兩隊前3局沒有拿下分數，4局下味全龍隊靠著林智勝觸身球保送，李凱威、黃柏豪接連安打，林辰勳敲出左外野方向飛球造成左外野手失誤，龍隊一口氣跑回2分、取得領先。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

兄弟5局上靠著接連5次四壞保送，一口氣擠回2分、扳平比數；龍隊5局下靠著林智勝二壘打添分、再度要回領先，6局下靠著保送、盜壘、失誤、張政禹適時安打，送回團隊第4分。

兄弟7局上追分，靠著保送、觸身球保送、林書逸安打送回1分，8局上再靠著陳文杰安打、保送、岳東華二壘打送回1分，再度扳平比數，兩隊後半段都沒能再拿分數、握手言和。（編輯：張芷瑄）1110308