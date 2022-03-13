蔡佩穎橫濱輪胎女子高球賽奪首勝 創大會記錄

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（中央社記者楊明珠東京13日專電）台灣高爾夫球新秀蔡佩穎今天在橫濱輪胎女子高爾夫球賽逆轉奪勝。她以總桿數低於標準桿13桿的佳績，創大會紀錄。這是她在日本職業女子高爾夫球賽首度奪勝。

阿路巴高爾夫網（ALBA net）報導，30歲的蔡佩穎今天在橫濱輪胎女子賽最後一回合抓下7次小鳥（Birdie），沒任何柏忌（Bogey）揮出65桿， 以總桿低於標準桿13桿的佳績，創大會紀錄。

日本選手植竹希望昨天在比賽的第2天揮出低於標準5桿的67桿，以總成績低於標準10桿，取得單獨領先位置，差4桿的蔡佩穎今天演出逆轉勝。

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比賽結果，以低於標準桿12桿的日本選手西鄉真央、堀琴音、植竹希望、石井理緒並列第2名。永井花奈以低於標準9桿排名第6。台灣另一名職業選手盧曉晴以低於標準桿5桿的成績並列第21名。企圖連霸的日本選手稻見萌寧以低於標準桿4桿的成績並列32名。

橫濱輪胎女子高爾夫球賽始於2008年，由橫濱橡膠公司主辦，是日本職業女子高爾夫協會組織公認的職業女子高爾夫巡迴賽（JLPGA），總獎金8000萬日圓（約新台幣1968萬元），每年3月第2週於高知縣土佐鄉村俱樂部舉行。（編輯：韋樞）1110313