WTT大滿貫賽 林昀儒、鄭怡靜挺進混雙8強

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（中央社記者黃巧雯台北13日電）台灣桌球一哥林昀儒今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫賽一日3戰，儘管男雙首輪止步，但混雙首輪與一姐鄭怡靜以3比0橫掃地主新加坡組合周哲宇與曾尖，挺進8強。

WTT大滿貫賽在新加坡舉行，林昀儒稍早在男雙首輪與廖振珽合體，和印度組合吉納納賽卡蘭（Sathiyan Gnanasekaran）與卡邁爾（Achanta Sharath Kamal）激戰5局，以2比3敗下陣來。

林昀儒去年東京奧運與一姐鄭怡靜拿下混雙銅牌，今天混雙首輪出戰地主新加坡組合周哲宇與曾尖，前2局以11比9、11比8拿下，搶先聽牌。

雙方第3局上演激戰，一度戰成9比9平手，面對對手頑強抵抗，林昀儒與鄭怡靜耐心與對手周旋，以14比12勝出，收下8強門票。

台灣女雙組合鄭先知與劉馨尹則通過32強賽考驗，以3比1扳倒荷蘭的埃爾蘭德（Britt Eerland）與摩納哥的楊曉欣所組合的跨國聯軍，闖進16強。

在結束男雙、混雙賽事後，男單世界排名第7的林昀儒今晚將在男單32強賽亮相，對手為排名第48名的克羅埃西亞選手加奇尼（Andrej Gacina），過去3度交手，都由林昀儒帶走勝利。（編輯：唐聲揚）1110313