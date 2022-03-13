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悍將隊內賽陳鴻文3局失5分 申皓瑋開轟

2022/3/13 17:21
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（中央社記者謝靜雯台北13日電）中職富邦悍將隊今天安排隊內藍白戰，白隊先發投手陳鴻文投3局失掉5分，被藍隊申皓瑋敲出2分砲，藍隊先發投手洪聖欽2局無失分，藍隊終場以7比2拿下勝利。

中華職棒富邦悍將隊今天在嘉義市立棒球場舉辦隊內賽，球迷很捧場，總計吸引超過3000名球迷入場觀賽。

比賽分藍白兩隊，白隊先發投手為陳鴻文，陳鴻文今天先發狀況多，首局被范國宸、張進德、洋砲霸帝士接連敲出安打、失掉1分，3局被林琨笙敲出安打，申皓瑋開轟、2分砲幫助藍隊取得3比0領先。

藍隊3局攻勢延續，再靠著范國宸、張進德、霸帝士接連安打，多添2分，單局攻下4分，取得5比0領先。

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白隊前4局沒有拿下分數，5局靠著楊瑞承安打、失誤、高飛犧牲打，單局追回2分；藍隊6局再起攻勢，陽耀勳率先敲出二壘打，靠著暴投上到三壘，再靠著野手選擇跑回1分，接著盜壘、失誤跑回藍隊第7分。

白隊先發投手陳鴻文今天總計投3局被敲8支安打，失掉5分責失分，藍隊先發投手洪聖欽投2局被敲2支安打、無失分，今天比賽僅打6局，藍隊拿下勝利。（編輯：張雅淨）1110313

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