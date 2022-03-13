熱身賽桃猿前3局遭林鋅杰封鎖 不敵新北禾聯

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（中央社記者楊啟芳台北13日電）中華職棒樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場舉行自辦熱身賽，對戰新北禾聯隊，桃猿推出年輕陣容，前3局遭前旅美投手林鋅杰封鎖，終場桃猿隊以3比5不敵新北禾聯隊。

桃猿隊今天推出比較年輕的陣容應戰，3局上先發投手李承禎就遇到危機，先被林鴻偉轟出陽春全壘打後，出現1次觸身球保送、2次四壞球保送，加上1支安打、暴投，再失掉2分，桃猿以0比3落後。

桃猿在4局下展開反攻，蔡鎮宇、鍾玉成敲安打後，利用犧牲觸擊、高飛犧牲打追回1分；7局下林澤彬敲三壘安打後，林楷錡擊出高飛犧牲打，再追回1分。

新北禾聯8局上再攻下2分，下個半局桃猿雖也得1分，但最終桃猿還是以3比5不敵新北禾聯。

桃猿先發投手李承禎投4局，被敲2支安打，不過出現7次四死球，送出3次三振，失掉3分；接著王志煊、何逸龍、范柏絜、曾琦及賴知頎各自上場投1局，除了曾琦有掉分，其他4名投手都沒有失分。

另外，新北市隊今天推出前旅美投手林鋅杰擔任先發投手，他在去年底遭美職費城人隊釋出後，加入新北市隊，有希望今年拚中職選秀。

林鋅杰先發投4局，前3局都演出3上3下，總計被敲2支安打，失掉1分，送出6次三振。（編輯：戴光育）1110313