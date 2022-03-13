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熱身賽蘇緯達、馬鋼接連開轟 兄弟險勝味全龍

2022/3/13 18:33
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（中央社記者楊啟芳台北13日電）中職中信兄弟今天兵分兩路進行自辦熱身賽，在中信園區與味全龍隊交手，蘇緯達、馬鋼接連從張鈞守手中轟出全壘打，雖然味全在中後段也有攻勢，不過最後兄弟仍以5比4險勝。

兄弟在1局下就展開攻勢，林書逸選到保送後，蘇緯達從對方先發投手張鈞守手中轟出2分全壘打，接著林明杰、黃鈞聲接連敲安打，加上對方失誤，再攻下2分；2局下馬鋼也轟出陽春砲，兄弟取得5比0領先。

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味全在5局上開始追分，拿莫．伊漾轟出陽春全壘打，攻下1分；8局上林孝程、劉基鴻、歐晉接連敲出安打，再得2分；9局上魏全敲二壘安打後，林驛騰再補上安打得1分，不過終場兄弟仍以5比4險勝味全。

兄弟今天推出廖乙忠擔任先發投手，投4局被敲4支安打，出現2次四死球保送，送出6次三振，沒有失分。味全先發投手則是年僅19歲的張鈞守，他投3局被敲6支安打，出現2次保送，送出1次三振，失掉5分。（編輯：張雅淨）1110313

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