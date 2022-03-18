CBA大三元台將第1人 林韋翰加盟T1中信特攻

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（中央社記者龍柏安台北18日電）趕在T1職籃聯盟註冊及交易大限前，新北中信特攻今天宣布，已與效力CBA中國男子職業籃球聯賽青島雙星的台灣男籃後衛林韋翰達成加盟共識，預計最快4月就能出賽。

台灣運彩xT1聯盟本週日將截止球員註冊與交易，新北中信特攻則在今天公布喜訊，可望迎來具有旅外資歷的後衛林韋翰。

林韋翰在2019年「西進」CBA，也是台將在CBA締造大三元的第1人，上個賽季他共出賽23場，場均可繳出7.9分、6.9助攻與3.6籃板。

在林韋翰旅外期間，台灣籃壇也發生天翻地覆的變化，催生出台灣運彩xT1與P. LEAGUE+兩大職業籃球聯賽，而他之前受訪時就曾透露，也想多陪陪家人，因此曾動過返台效力的念頭，如今這一切也成為現實。

農曆年前就已返台的林韋翰，透露已休息了快2個月，目前恢復訓練，也很期望對決T1頭號本土球星、台灣啤酒英熊後衛蔣淯安，「印象中我打SBL好像從來沒有贏過他，經過CBA洗禮，我期待能再次對決，並從他手中拿下勝利。」

在中國旅外期間，林韋翰認為最大收穫，就是學習如何當一名職業球員，無論輸贏都要調整好自己心態，以及快速適應不同對手與球風。

特攻總教練李逸驊認為，林韋翰是球隊邁向總冠軍的最後一塊關鍵拼圖，由於老將李學林飽受膝傷所苦，林韋翰加入後可以穩定球隊後場戰力，更能替球隊帶來一股穩定的力量。（編輯：吳協昌）1110318