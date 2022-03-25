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江少慶先發4局失1分 退場後味全突破奪勝

2022/3/25 22:05（3/25 22:11 更新）
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中華職棒官辦熱身賽25日持續展開，富邦悍將本土王牌投手江少慶登板先發，主投4局被敲5支安打，沒有出現保送，送出4次三振，失1分非自責分。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年3月25日
中華職棒官辦熱身賽25日持續展開，富邦悍將本土王牌投手江少慶登板先發，主投4局被敲5支安打，沒有出現保送，送出4次三振，失1分非自責分。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年3月25日
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（中央社記者楊啟芳台北25日電）中職今天在斗六棒球場舉行的官辦熱身賽，雖然富邦悍將先發投手江少慶投4局僅失1分非責失，不過他退場後味全龍隊打線在6局下發動攻勢，最終味全以5比1奪下勝利。

悍將在3局上展開攻勢，林哲瑄、戴培峰敲安打形成一、三壘有人，下一棒董子恩擊出雙殺打，但送回1名跑者；不過4局下味全的李凱威靠著左外野手高國麟接球失誤站上二壘，接著靠著推進及捕手捕逸跑回本壘，形成1比1平手。

悍將今天推出本土王牌投手江少慶先發，他用71球投4局，被敲5支安打，沒有出現保送，送出4次三振，失掉1分不過是非自責分；接著江國豪接替投1局，演出3上3下沒有失分。

不過悍將第3任投手洋投艾思凱在6局下登板時遇到亂流，李凱威敲安打、劉基鴻選到保送後，陳品捷、拿莫．伊漾、林孝程、郭天信都敲出安打，總共攻下3分；7局下吉力吉撈．鞏冠、李凱威敲安打後，劉基鴻擊出高飛犧牲打，再添1分，終場味全就以5比1獲勝。

味全今天先發投手為布里悍，用42球投4局，被敲3支安打，沒有出現保送，投出4次三振，失掉1分責失分；之後林逸達、劉昱言、呂偉晟、王玉譜、陳冠偉各投1局都沒有失分，最後勝投由第3任投手劉昱言拿下。（編輯：謝雅竹）1110325

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