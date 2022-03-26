楊敬敏、林志傑尬分 國王斬斷勇士7連勝

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（中央社記者龍柏安台北26日電）PLG新北國王本土一哥楊敬敏，今天在第4節最後1分29秒內連續飆進2顆三分球，幫助球隊穩住勝基，終場107比99擊敗台北富邦勇士，斬斷對手的7連勝。

P. LEAGUE+聯盟今天一日兩戰，下午先由新北國王在主場新莊體育館迎戰台北富邦勇士，晚間則由高雄鋼鐵人在鳳山體育館，對戰福爾摩沙台新夢想家。

國王與勇士今天一路纏鬥，第4節決勝期勇士王牌球星「野獸」林志傑與國王「阿美族戰士」楊敬敏飆分互尬，把比賽氣氛帶到最高潮，林志傑單節就轟下16分，是聯盟本季本土單節最高得分，一度率隊追到只差3分。

國王總教練萊恩（Ryan Marchand）賽後開玩笑地說：「我不喜歡野獸這種超狂表現。」他笑說，無論是林志傑還是楊敬敏，都是頂級王牌球員，也有能力替對方帶來大麻煩，他承認，兩人相互尬分的確讓比賽變得更精彩。

全場攻下21分的楊敬敏，第4節雖只進帳8分，不過他在最後1分29秒內砍進兩顆關鍵三分球，助球隊穩住陣腳，加上對手勇士洋將辛特力（Michael Singletary）在最後33.6秒，對手還沒發球前就出手犯規，遭判不合運動道德，提前宣判勇士死刑。

被問到是否受林志傑單節16分的好表現刺激，對此楊敬敏笑說還好，因為每次對富邦，總要打到最後才能分出勝負。

楊敬敏強調，在決勝期球隊賦予他接管比賽的責任，不論狀況好壞，他都不會逃避，也會勇於承擔，至少以結果來說，今天他們是好的一方。（編輯：屈享平）1110326