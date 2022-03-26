國中硬式棒球聯賽冠軍戰 新明、仁和桃園內戰

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110學年度國中棒球聯賽（硬式組）4強戰，桃園市新明國中26日與台北市長安國中交手，新明展現韌性，在落後狀態下一路追分，加上投手黃天賜後援5.2局無失分、好投壓制，助隊拿勝，成功闖入冠軍戰。（學生棒球運動聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年3月26日

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（中央社記者謝靜雯台北26日電）國中硬式棒球聯賽4強，桃園新明與北市長安今天交手，新明一度6分落後，但展現韌性追分，黃天賜後援5.2局無失分、好投壓制，率隊以10比6拿勝、睽違3屆再闖冠軍戰，將與仁和爭冠。

110學年度國中棒球聯賽（硬式組）4強桃園市新明國中與台北市長安國中交手，長安開賽1局上，就靠著傅鈞致2分砲取得領先，2局上再靠著4安、1保送，對手2次守備失誤，一口氣再添4分、拉開領先差距。

新明2局下追分，靠著邱宇珩二壘打開啟攻勢、李立威選到四壞保送，李育朋敲安送回1分，再靠著野手選擇、滾地球跑回第2分。

新明3局再起攻勢，抓準對方投手群有狀況，靠著2次四壞保送、1次觸身球保送攻佔滿壘，李育朋、黃凱恩接連敲出安打，加上對手失誤，單局攻下4分、扳平戰局。

新明4局靠著觸身球保送、短打推進、失誤，跑回超前分，6局再靠著觸身球保送、失誤、接連安打再添3分保險分，順利拿下比賽勝利。

新明後援投手黃天賜2局提前上場止血、接替先發投手邱宇珩，黃天賜後援5.2局被敲3支安打，投出5次三振、1次四壞保送，無失分，幫助球隊守住勝利、拿下勝投。

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新明總教練黃湋志表示，今天先發投手邱宇珩投球內容其實沒有不好，雖然開賽就落後6分還是鼓勵球員，要相信打擊、堅持到最後，感謝他們沒有放棄，「黃天賜設定就是有危機時上場，他心臟大顆，穩定性好，這次好幾次都靠他守下來」。

新明上一次闖進國中硬式聯賽冠軍戰為107學年度，當年度拿下冠軍，此次第6度闖進冠軍戰，將與同樣來自桃園的仁和國中爭冠。（編輯：管中維）1110326