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葉門叛軍攻擊沙烏地石油設施 F1賽事仍如常舉行

2022/3/26 17:53
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（中央社吉達26日綜合外電報導）葉門叛軍昨天對沙烏地阿拉伯港口吉達的石油設施發動攻擊並引發大火和濃煙，但一級方程式賽車沙烏地阿拉伯大獎賽仍會依照計畫進行賽事，即便在吉達的街道賽場都能看見大火。

法新社報導，沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）在吉達（Jeddah）的煉油廠遭攻擊後竄出熊熊大火，一級方程式賽車手甚至可以在開場練習賽聞到味道。

為此，賽車手、車隊老闆、一級方程式賽車（Formula One，F1）執行長多梅尼卡里（Stefano Domenicali）及總經理布朗（Ross Brawn）進行將近4個小時的會議，討論是否繼續進行賽事。

會議在今天凌晨2時20分結束，之後紅牛車隊（Red Bull）的墨西哥車手培瑞斯（Sergio Perez）在推特發文說：「已經準備且完全專注在明天的預賽！」他的推文顯然證實了明天賽事如常進行的決定。

多梅尼卡里稍早堅稱這個週末會依照計畫進行賽事。

一級方程式賽車發言人也表示，當局已確認賽事可以依照計畫繼續進行，F1方面會跟當局和所有車隊保持緊密聯繫，並密切關注狀況。（譯者：陳彥鈞/核稿：陳正健）1110326

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