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台電女排冠軍戰扳倒鯨華 締造企排6連霸

2022/3/27 22:14
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（中央社記者黃巧雯台北27日電）高雄台電今天在企業排球聯賽女子組冠軍戰第2戰以3比1擊敗台北鯨華，在3戰2勝制系列賽，以2比0勝出，完成6連霸霸業。

企業17年甲級排球聯賽今天在台灣大學綜合體育館舉行男、女排冠軍戰第2戰，系列賽採3戰2勝、5局制，稍早男子組賽事屏東台電以3比1擊敗台中太陽神，拿下2連勝，締造8連霸。

壓軸登場為女子組賽事，在總冠軍戰拔得頭籌的台電女排今天第2戰繼續出戰台北鯨華，「全明星運動會」節目藍隊領隊錢薇娟也到場為鯨華加油。

台電以25比19拿下首局後，鯨華次局展開反撲，趁著台電接發球節奏亂掉，以25比21扳回一城，台電第3局靠著主攻手李姿瑩攻擊得分，加上屢次攔網得分，以25比20搶先聽牌。

鯨華第4局緊咬比分，台電沉穩應對，透過李諭、黃芯瑜攻擊搶分，加上曾琬羚攔阻對手攻勢，將分數拉開至18比15，鯨華未能逆轉戰局，台電最終以25比20迎接勝利。

台電教頭王前鑌出席賽後記者會時表示，面對對手反撲，台電比昨天更沉得住氣，他認為，贏球關鍵在於關鍵時刻減少失誤。

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台電女排例行賽締造10連霸，冠軍賽則是連6年奪冠，但面對其他4隊近年來持續成長，王前鑌除了點名愛山林女排速度快，也提到另外3隊找來的洋將等級提升，具有身高和速度優勢，但他強調，「我們不會怕，拚了就對了」。

台電球員楊孟樺表示，儘管各隊帶給台電很大的壓力，冠軍戰場邊更吸引不少鯨華球迷到場，但她很開心球隊抗壓成功，也樂見球迷踴躍進場支持台灣排球的氛圍。（編輯：李錫璋）1110327

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