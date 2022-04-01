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楊勇緯擊敗歐、世錦賽雙金得主 安塔利亞柔道大滿貫賽奪冠

2022/4/1 22:50（4/2 01:59 更新）
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柔道選手楊勇緯1日在安塔利亞柔道大滿貫賽奪冠。（圖取自facebook.com/judo）
柔道選手楊勇緯1日在安塔利亞柔道大滿貫賽奪冠。（圖取自facebook.com/judo）
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（中央社記者龍柏安台北1日電）頂著世界第一與東京奧運銀牌光環，楊勇緯沒漏氣，今天在安塔利亞柔道大滿貫賽壓軸決賽，靠著半勝氣走2019歐錦賽與世錦賽雙金得主、喬治亞名將奇赫維米艾尼奪冠。

「柔道男神」楊勇緯去年曾在阿布達比柔道大滿貫賽拿下生涯首座大滿貫賽冠軍，並在年底登上男子60公斤級世界第一寶座，安塔利亞柔道大滿貫賽是他本季的第一場比賽，行前教練劉文等就曾預言，愛徒無論身、心都已做好準備，只要正常發揮，前3名不是問題。

這次安塔利亞柔道大滿貫賽男子60公斤級共有35人參賽，楊勇緯則名列頭號種子，首輪輪空的他，僅在次輪首戰面對蒙古選手巴雅巴蘇倫（Sukhbat Byambasuren）有些施展不開，還在比賽中領到2次指導，一度陷入落敗危機。

所幸楊勇緯在比賽還剩1分22秒時，率先拿到半勝，最後比賽時間走完，他有驚無險勝出，闖過頭關後他越戰越勇，接下來連續3場比賽都是靠著拿手寢技三角固成功壓制對手、拿下一勝過關。

決賽楊勇緯遭遇喬治亞名將奇赫維米艾尼（Lukhumi Chkhvimiani），兩人曾在2019年世錦賽8強交鋒，當時楊勇緯不敵奇赫維米艾尼落敗，不過這回雙方再次碰頭戰局大不同。

楊勇緯和對手一路纏鬥，直到比賽還剩1分32秒時，他利用過肩摔成功拿下半勝，也靠著這記半勝，讓他最後順利擊敗對手，在開季首站比賽就順利摘冠。

比賽結束後，劉文等表示，這次楊勇緯的表現符合預期，只有在第一場比賽碰到一些小狀況，不過整體而言有打出應有水準。（編輯：張芷瑄）1110401

東京奧運男子柔道銀牌得主、台灣「柔道男神」楊勇緯（左2），昨天深夜在土耳其的安塔利亞柔道大滿貫賽男子60公斤級奪冠，這也是他今年開季的第1場比賽，比賽結束後他將返台備戰6月底在中國成都舉辦的世界大學運動會。（圖／劉文等提供）
東京奧運男子柔道銀牌得主、台灣「柔道男神」楊勇緯（左2），昨天深夜在土耳其的安塔利亞柔道大滿貫賽男子60公斤級奪冠，這也是他今年開季的第1場比賽，比賽結束後他將返台備戰6月底在中國成都舉辦的世界大學運動會。（圖／劉文等提供）
「柔道男神」楊勇緯1日在安塔利亞柔道大滿貫賽勇奪金牌。頒獎典禮時，中華奧會會旗在中華民國國旗歌旋律中冉冉升起。（駐土耳其代表處提供）中央社記者何宏儒安卡拉傳真 111年4月2日
「柔道男神」楊勇緯1日在安塔利亞柔道大滿貫賽勇奪金牌。頒獎典禮時，中華奧會會旗在中華民國國旗歌旋律中冉冉升起。（駐土耳其代表處提供）中央社記者何宏儒安卡拉傳真 111年4月2日
「柔道男神」楊勇緯（受獎牌者）1日在安塔利亞柔道大滿貫賽奪冠，由大會貴賓駐土耳其代表黃志揚（頒獎者）披掛金牌。（駐土耳其代表處提供）中央社記者何宏儒安卡拉傳真 111年4月2日
「柔道男神」楊勇緯（受獎牌者）1日在安塔利亞柔道大滿貫賽奪冠，由大會貴賓駐土耳其代表黃志揚（頒獎者）披掛金牌。（駐土耳其代表處提供）中央社記者何宏儒安卡拉傳真 111年4月2日
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