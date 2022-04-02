味全龍團隊薪資調幅至少6% 郭天信月薪25萬元

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（中央社記者謝靜雯台北2日電）中華職棒味全龍隊今天公布本季薪資，外野手郭天信調薪幅度150%，新球季月薪25萬元；投手徐若熙也獲調薪75%，新球季月薪21萬元；味全龍整體薪資調幅至少6%。

中華職棒今天開打，味全龍隊首場比賽將於明天作客台南棒球場與統一獅隊交手，龍隊今天發布新聞稿表示，龍隊去年重返中職後首年一軍賽事，球季末表現亮眼，去年11月單月勝率居各隊之首，讓球迷驚豔，陣中幾位主力球員也透過全年場上表現、為個人爭取加薪。

味全龍隊外野手郭天信去年包辦年度金手套、最佳9人獎項，調薪幅度最高，月薪從新台幣10萬元調升至25萬元，調薪幅度150%。

內野手李凱威單季敲出120支安打、跑出22次盜壘成功，表現也很亮眼，月薪從新台幣10萬元調升至21萬元，調薪幅度110%；去年蹲捕場次最多的捕手蔣少宏也獲得加薪，月薪從10萬元調升至15.5萬元。

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投手部分，徐若熙去年扛起球隊先發輪值，單季20場出賽（19場先發），戰績3勝7敗，投出98次三振，防禦率3.11，月薪由12萬元調升至21萬元，調幅75%。

投手林子昱月薪從10萬元調至19萬元、調幅90%，投手郭郁政月薪也從10萬元調至13.5萬元，後援投手呂偉晟及陳冠偉，月薪均從10萬元調至15萬元。味全龍今年球隊整體薪資相較去年季初調漲幅度至少6%。（編輯：屈享平）1110402