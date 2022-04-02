統一獅開季陣容年輕化 林岳平盼找出可用之兵

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（中央社記者楊啟芳台中2日電）中職今天開幕戰，由統一獅作客與中信兄弟，獅隊今年開季陣容相當年輕，僅4人年紀逾30歲，主要是因為洋投尚未到位、傷兵的緣故，教頭林岳平指出，希望能從中找出可用之兵。

獅隊在開季一軍名單帶了25人，包含洋砲羅薩，但因大部分洋投尚未調整到位，還有唐肇廷、林安可等傷兵，這次開季帶了非常多年輕選手，其中劉予承、許哲晏、李丞齡、邱智呈等人都是生涯首度開季一軍，另外超過30歲的只有4人，分別是邱浩鈞、王鏡銘、陳鏞基、潘武雄。

對此林岳平賽前接受訪問時表示，「我們洋將還沒準備好、安可又受傷，戰力上一定有點受影響，在這個時間點看能不能一開始就找到不錯的新秀，所以一開始就寄望這幾個年輕球員，能不能在開季就站穩。」

林岳平指出，陣容年輕化是球隊勢必要走的方向，他特別點出投手劉予承、野手邱智呈。林岳平本來就預期劉予承今年會成為球隊牛棚投手，剛好鄭鈞仁調整狀況有點慢；邱智呈則是因為林安可、唐肇廷、張偉聖等外野手受傷。

獅隊「外野3鬼」之一的蘇智傑在官辦熱身賽打擊率高達4成71，近況火燙，對此林岳平指出，「安可不在了他要加油，他自己知道，他跟傑憲都知道，他們3個都玩在一起，所以少了1個都知道，自己要再多一點點貢獻。」

林安可右手手掌骨折動刀，談到他目前的狀況，林岳平表示，已經拆線、在復健了，等傷口癒合就會活動，大概需要6至8週，「如果沒問題就會開始慢慢給他一點強度，希望他3個月後可以出賽，不管在二軍或是一軍，可以從出賽去調整。」

至於大腿拉傷的胡金龍，林岳平表示，目前胡金龍跑步狀態尚未到達百分之百，拉傷需要復原的時間比較久，一定要等他完全恢復之後才會讓他出來比賽，並不會著急。（編輯：吳協昌）1110402