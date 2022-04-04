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LPGA雪佛龍錦標賽 徐薇淩並列第25

2022/4/4 11:55
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（中央社記者黃巧雯台北4日電）旅美高球好手徐薇淩今天在LPGA雪佛龍錦標賽最終輪，射下2鳥、1柏忌，揮出71桿，4回合累計低於標準4桿的284桿，並列第25。

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）本季首場大賽雪佛龍錦標賽，在美國加州的米遜丘鄉村俱樂部球場（Mission Hills Country Club）舉行，總獎金500萬美元（約新台幣1.4億元），徐薇淩為唯一晉級的台灣選手。

徐薇淩今天繼續從第1洞出發，先是在第6洞捕鳥，但隨後又在第9洞吞下柏忌，轉場後表現平穩，再進帳1鳥，以71桿繳卡，4輪合計284桿，並列第25，也是個人今年至今4場比賽以來最佳成績。

美國女將卡普秋（Jennifer Kupcho）今天帶著6桿領先優勢出發，打下5鳥，苦吞7柏忌，揮出74桿，但仍以4輪合計低於標準14桿的274桿，以2桿之差贏得冠軍，卡普秋生涯LPGA首冠就是大滿貫賽冠軍。

由於雪佛龍錦標賽明年將移師休士頓舉行，卡普秋也成為最後一位跳進帕比池（Poppie's Pond）、體驗「冠軍浴」的冠軍選手。（編輯：張雅淨）1110404

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