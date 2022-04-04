T1中信特攻首秀 林韋翰：以賽代訓瞄準季後賽

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旅外籃球好手林韋翰（右）返台加入T1聯盟新北中信特攻後，4日出戰台啤英熊首度登場。他說，現階段仍是以賽代訓，目標瞄準季後賽。（新北中信特攻提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年4月4日

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（中央社記者黃巧雯台北4日電）旅外籃球好手林韋翰返台加入T1聯盟新北中信特攻後，今天出戰台啤英熊首度登場，拿下2分，但未能助球隊奪勝。他說，現階段仍是以賽代訓，盼盡快調整好狀況，目標瞄準季後賽。

林韋翰2019年挑戰中國男子籃球職業聯賽（CBA），加入青島男籃，為陪伴家人，林韋翰今年回歸台灣籃壇，並落腳T1聯盟中信特攻，已經加入球隊練球2週，今天作客天母體育館與台啤英熊交手，迎接在T1聯盟首戰，中信特攻最終以91比95吞下敗仗。

由於林韋翰已有一段時間未參與實戰，中信特攻教頭李逸驊賽前已設定，考量林韋翰體能還待調整，將控制上場時間，而林韋翰首秀出賽不到18分鐘，3次出手全數落空，僅靠著罰球添得2分，另有2籃板、3助攻。

初登場未能幫助球隊拿下勝利，林韋翰坦言，有點可惜，「現階段我仍是以賽代訓，希望盡快把狀況調整更好，主要目標放在季後賽」。

儘管首秀遇到「閉門比賽」，無緣在球迷面前獻技，林韋翰反而能更專心面對場上狀況，他說：「今天第一場出賽教練團很保護我，上場時間沒有那麼多，我也把握機會慢慢進入狀況，和隊友培養默契。」

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李逸驊分析，此役輸球最大關鍵在於球隊沒能打出速度優勢，「在身高劣勢的情況下，我滿欣慰整場比賽有咬住，但今天我們沒有打出應有的速度，快攻處理也不夠好，最後才讓對手外線攻勢拉開比分」。

談到阿巴西今天僅得2分，李逸驊表示，阿巴西進入齋戒月，對於整體戰力也有所影響，「他從昨日凌晨3時開始就不能吃、也不能喝，體能狀況當然會受到影響，教練團希望他能以保持身體健康為主」。（編輯：管中維）1110404