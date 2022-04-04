林智勝跨季連4戰開轟 龍擊敗獅隊2連勝[影]

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（中央社記者謝靜雯台北4日電）中職味全龍隊與統一獅隊今天交手，龍隊林智勝跨季連4戰開轟、生涯291轟出爐，拿莫．伊漾也敲出全壘打，味全龍隊終場以6比4拿下開季2連勝。

中華職棒統一獅隊昨天主場開幕戰在台南棒球場迎戰味全龍隊，龍隊野手林智勝開轟，打破退役球星張泰山的中職全壘打紀錄，以290轟成為新科中職全壘打王。

味全龍隊今天繼續與獅隊交手，林智勝5局上從江辰晏手中敲出陽春砲，生涯291轟出爐，今天除了全壘打外，也有選到四壞保送上壘，總計4打數敲出1安，另外吞下2次三振。

影片來源：CPBL 中華職棒

林智勝以40歲又93天年紀開轟，繼續推進龍隊隊史最年長打者開轟紀錄，連2戰開轟，跨季連續4場開轟、追平中華職棒紀錄。

味全龍隊1局靠著郭天信二壘打、林智勝保送，吉力吉撈．鞏冠安打先馳得點，邱辰敲安再添1分，3局上靠著拿莫．伊漾陽春砲添分。

獅隊前3局沒有拿下分數，4局下靠著觸身球保送、暴投、洋砲羅薩適時二壘打送回1分，獅隊5局下靠著失誤、林靖凱開轟，一棒2分、將比數追至3比4落後。

味全龍隊6局再起攻勢，靠著吉力吉撈．鞏冠、邱辰接連安打添分，8局上陳品捷適時安打，送回團隊第6分，獅隊8局下追回1分，但攻勢沒有延續、吞下敗仗，目前本季勝場還沒開張。

龍隊先發投手鋼龍投5局被敲2支安打，包括1發全壘打，投出6次三振，失掉3分（2分責失分）、拿下勝投；邱辰單場敲2安貢獻2分打點，拿下最有價值球員（MVP）。

獅隊先發投手江辰晏5局上三振拿莫．伊漾、為獅隊隊史2萬次奪三振，成為中信兄弟後、史上第2支達成2萬次奪三振的球隊；江辰晏先發5.1局失5分責失分、承擔敗投。（編輯：管中維）1110404

影片來源：CPBL 中華職棒

中職味全龍隊與統一獅隊4日交手，龍隊先發投手鋼龍（圖）投5局被敲2支安打，包括1發全壘打，投出6次三振，失掉3分（2分責失分）、拿下勝投。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年4月4日