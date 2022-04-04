林智勝連兩戰敲全壘打 生涯291轟出爐[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北4日電）新科中華職業棒球大聯盟全壘打王林智勝連兩戰開轟，今年球季改披味全龍袍的40歲老將林智勝今天交手統一7-ELEVEn獅隊，5局敲陽春砲、生涯291轟出爐，差9轟就登頂生涯300轟。

林智勝近年在中信兄弟隊出賽機會不多，截至去年球季，生涯全壘打數289轟、與退役球員張泰山並列中職全壘打王；林智勝曾說，只要今年球季穩定出賽，很有信心會達到300轟里程碑。

林智勝昨天本季首場出賽對戰獅隊，從獅隊投手王鏡銘手中敲陽春砲、生涯290轟出爐，超越張泰山，成為中職全壘打王。

味全龍隊晚間繼續在台南棒球場交手獅隊，林智勝先發打2棒、指定打擊，從獅隊先發投手江辰晏手中敲出陽春砲，連兩場出賽開轟，而跨季連續4場全壘打也追平中職紀錄。（編輯：李明宗）1110404

影片來源：Dragons味全龍官方頻道