林智勝敲生涯290轟登中職全壘打王 賽後稱以為在做夢[影]

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本季從中信兄弟轉戰味全龍的林智勝（圖）3日敲出生涯第290支全壘打，超越張泰山成為中職全壘打王。林智勝表示，在繞壘時以為在做夢，直到踩到本壘板才發現是真的。中央社記者張新偉攝 111年4月3日

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（中央社記者楊啟芳、張新偉台南3日電）本季從中信兄弟轉戰味全龍的林智勝今天轟出生涯第290支全壘打，超越張泰山成為中職全壘打王。林智勝賽後表示，在繞壘時以為在做夢，直到踩到本壘板才發現是真的。



40歲的林智勝前幾年在中信兄弟的出賽機會日漸減少，為爭取舞台，今年轉戰味全龍隊，在本季開打之前，生涯已經累積289支全壘打，與味全現任打擊教練張泰山並列中職最多。



結果味全龍本季首場比賽，作客台南棒球場與統一獅隊交手，林智勝就在5局上從獅隊的王鏡銘手中轟出陽春砲，在張泰山的見證下290轟出爐，獨居中職全壘打王，林智勝回到休息區後，特別與張泰山擁抱。

影片來源：ELEVEN TAIWAN

賽後林智勝接受媒體聯訪時表示：「打出去那一剎那我知道過（全壘打牆）了，但是繞壘包時好像在做夢一樣，踩到本壘板的時候才發現是真的，謝謝所有幫助我的人，想謝謝的人太多了，從來沒想過會在第一場就打出來。」林智勝指出，其實第1打席時沒有打好，不過3局上敲出安打之後就比較放鬆一點了。



張泰山開玩笑說：「我跟他講不要這麼早打，不然我的名字就不會在媒體上了，才一天而已。」不過林智勝回應，等到達到300轟之後可以再一起出來。對此，張泰山說：「也可以啦，300轟就是我對他的期許。」



其實賽前張泰山就預測林智勝今天有機會達成，「因為他的狀態就是人來瘋，興奮的場合就會很瘋狂，從以前中華隊時期到現在，要破紀錄或是關鍵時刻他都有機會打出來，這是晚輩要學習的地方。」



味全總教練葉君璋表示，非常恭喜林智勝今天突破紀錄。葉君璋指出，林智勝來味全之後，帶給球隊很不同的感受，「很多球員在他身上學到一些比賽調整的方式，還有展現出來的態度，對我們來講有很大幫助」。



味全此戰打線兇猛，1局上吉力吉撈．鞏冠就敲出2打點二壘安打；3局上更是靠著7支安打、3次保送攻下7分大局，5局上林智勝再轟陽春砲，8局上也攻下1分，終場以11比3擊敗獅隊。去年味全在台南球場12戰全敗，但今年首戰就成功突破「台南魔咒」。（編輯：管中維）1110403

中華職棒3日在台南棒球場進行統一獅隊主場開幕戰，迎戰味全龍隊，味全龍隊林智勝在5局上敲出陽春全壘打，生涯第290支全壘打出爐，超越張泰山紀錄。中央社記者張新偉攝 111年4月3日

中華職棒3日在台南棒球場進行統一獅隊與味全龍隊賽事，龍隊林智勝（圖）在5局上從王鏡銘手中敲出陽春全壘打，生涯第290支全壘打出爐，獨自成為中職全壘打王。球隊特別送上花與看板慶祝，林智勝也與球迷致意。中央社記者張新偉攝 111年4月3日

中華職棒3日在台南棒球場進行統一獅與味全龍隊賽事，龍隊林智勝（前）在5局上從王鏡銘手中敲出陽春全壘打，生涯第290支全壘打出爐，超越張泰山紀錄，成為中職全壘打王。球隊也送上花與看板慶祝。中央社記者張新偉攝 111年4月3日

中華職棒3日在台南棒球場進行統一獅與味全龍隊賽事，龍隊林智勝（前）5局上敲出陽春全壘打，生涯第290支全壘打出爐，超越張泰山的紀錄，成為中職全壘打王。林智勝賽後拿著全壘打球合影留念。中央社記者張新偉攝 111年4月3日

中華職棒3日在台南棒球場的賽事，本季轉戰味全龍隊的林智勝（左）在5局上敲出陽春全壘打，生涯第290支全壘打出爐，超越張泰山（右）的289支紀錄，賽後兩人合影留念。中央社記者張新偉攝 111年4月3日

中華職棒統一獅隊與味全龍隊3日在台南棒球場交手，本季轉戰味全龍隊的林智勝5局上開轟，生涯第290支全壘打出爐，成為中職全壘打王。到場觀戰的味全龍球迷見證歷史的一刻。中央社記者張新偉攝 111年4月3日

中華職棒3日在台南棒球場進行統一獅隊主場開幕戰，迎戰味全龍隊，味全龍隊（紅衣）最終以11比3擊敗統一獅隊，拿下本季首勝，賽後龍隊總教練葉君璋（前）拿著比賽勝利球。中央社記者張新偉攝 111年4月3日

中華職棒味全龍隊3日作客台南棒球場與統一獅隊交手，味全龍隊（紅衣）最終以11比3擊敗統一獅隊，賽後開心擊掌致意。中央社記者張新偉攝 111年4月3日

中華職棒3日在台南棒球場進行統一獅隊主場開幕戰，迎戰味全龍隊，味全龍隊吉力吉撈．鞏冠（中）擊出2支安打，打下3分打點，賽後獲選單場MVP。中央社記者張新偉攝 111年4月3日

中華職棒3日在台南球場進行統一獅隊與味全龍隊賽事，本季轉戰味全龍隊的林智勝（左）5局上敲出陽春全壘打，生涯第290支全壘打出爐，超越張泰山（右）的289支紀錄，在張泰山見證下獨自成為中職全壘打王。林智勝賽後親吻張泰山的頭。中央社記者張新偉攝 111年4月3日

中華職棒3日在台南棒球場進行統一獅主場開幕戰，迎戰味全龍隊，味全龍隊林智勝（圖）5局上從王鏡銘手中敲出陽春全壘打，生涯第290支全壘打出爐，超越張泰山的289支紀錄。中央社記者張新偉攝 111年4月3日

本季從中信兄弟轉戰味全龍的林智勝3日轟出生涯第290支全壘打，超越張泰山成為中職全壘打王。苦主是統一獅隊投手王鏡銘（圖）。中央社記者張新偉攝 111年4月3日