林智勝3度致電劉家愷 穿回別具意義31號很感謝

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北7日電）味全龍隊今天舉行開訓典禮，林智勝穿回職棒生涯剛開始穿的31號背號，他表示打了3次電話跟劉家愷確認，很感謝他願意讓背號，林智勝也準備小禮物，還笑著要媒體把「謝謝劉家愷」寫入標題。

中華職棒味全龍隊今天在天母棒球場舉行開訓典禮，林智勝新球季改披龍袍，再度穿回背號31號球衣，林智勝表示，「31號是我開始打職棒的第一個號碼，對我很有意義，也讓心裡有安定感。」

林智勝透露，在味全龍表態有意接觸網羅時，就請味全龍隊教練張建銘幫忙，打了2次電話給原本穿31號的味全龍隊投手劉家愷，「他聽到後馬上就答應要把背號給我」，確定與味全龍簽約後，林智勝又再度打電話跟劉家愷確認。

林智勝表示，要換背號不是這麼容易的事情，會準備小禮物送給他，也笑著對在場媒體說，「謝謝劉家愷要放入標題。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林智勝加盟味全龍隊月薪大砍，但他表示薪水不在意，「機會比較重要，感謝味全龍隊給我機會，讓我加入這個團隊」，但他也強調，大家都有機會競爭上場機會，「不是我就一定有機會，機會是要靠自己努力爭取的。」

林智勝春訓除了一壘外，會多練三壘，他表示，去年球季一軍出賽機會不多，守備機會更少，感覺有點陌生，希望藉由春訓找回場上感覺，至於全壘打紀錄，「不強求，有機會穩定出賽、把握機會去打。」（編輯：張雅淨）1110207