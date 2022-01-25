味全龍簽下林智勝 張泰山期許達成300轟

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中職味全龍隊25日宣布，簽下前中信兄弟資深球員林智勝（左），總教練葉君璋（右）表示，林智勝的個人及大賽經驗豐富，相信他能傳承給年輕球員。（味全龍隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年1月25日

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（中央社記者楊啟芳台北25日電）中職味全龍隊今天宣布，簽下前中信兄弟資深球員林智勝，他直呼簽完約後很踏實；林智勝與味全龍教練張泰山目前生涯289轟並列全壘打王，張泰山也期許他朝300轟邁進。

林智勝在去年季後透過經紀公司向中信兄弟球團反映，希望不要被放入60人保留名單中，可自由與其他隊接觸，爭取更多機會和可能。之後陸續傳出樂天桃猿隊和味全龍隊都有與林智勝接觸。

味全龍隊在今天宣布簽下林智勝，這是他中職生涯第2度轉隊，2016年林智勝曾透過自由球員制度從桃猿隊轉戰兄弟，這次透過在60人名單之外保持自由身，順利轉戰味全，預期將會有更多空間發揮。

味全龍今天發布新聞稿表示，與林智勝簽約金並不會公布，林智勝則透過球團表示，「簽完約很踏實，之前一個月沒睡好了。」創辦人魏應充也表達歡迎，期勉「大師兄」在新的一年帶領小龍們成長。

林智勝目前生涯全壘打數289轟已經追平張泰山的中職全壘打王紀錄，剛好張泰山就是味全龍隊的打擊教練，林智勝可望在張泰山面前締造紀錄，並朝300轟邁進，張泰山對林智勝也寄予達成「300轟」的厚望。

總教練葉君璋表示，林智勝的個人及大賽經驗豐富，相信他能傳承給年輕球員，新的球季可望從角落內野的位置出發，與吉力吉撈．鞏冠和雙洋將共組中心棒次長程火砲，配合上壘率高的「天威組合」郭天信、李凱威，期望新的球季能為球隊打進更多分數，棒次安排上也更有彈性。（編輯：吳協昌）1110125