林智勝與味全龍簽約 2/7開訓典禮披龍袍亮相
2022/1/25 14:04（1/25 15:01 更新）
林智勝目前中職生涯累計敲出1679支安打、289發全壘打，盼今年球季達成300轟里程碑。（中央社檔案照片）
（中央社記者謝靜雯台北25日電）野手林智勝今天與中華職業棒球大聯盟味全龍隊簽約，確定改披龍袍，希望完成生涯300轟；龍隊領隊任中傑證實，如果沒意外，林智勝應會出席春節後2月7日開訓典禮。
林智勝去年季後透過經紀公司向中信兄弟隊表達，希望有更多機會爭取延續球員生涯可能，兄弟成全林智勝、沒放在60人保留名單，而希望補強火力的龍隊積極網羅。
林智勝截至目前中職生涯累計1477場出賽，敲出1679支安打、289發全壘打；林智勝曾說，只要身體健康、穩定出賽，非常有把握今年球季就可達成300轟里程碑。
林智勝新球季效力龍隊，是繼Lamigo桃猿（樂天桃猿隊前身）、中信兄弟後穿上的第3隊中職球衣。（編輯：李明宗）1110125
中職味全龍隊25日宣布，簽下前中信兄弟資深球員林智勝（左），總教練葉君璋（右）表示，林智勝的個人及大賽經驗豐富，相信他能傳承給年輕球員。（味全龍隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年1月25日
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