更多編輯台推薦新聞：
換新鈔重點一篇看懂 金融機構地圖這裡查、24至28日可兌鈔
生活

換新鈔重點一篇看懂 金融機構地圖這裡查、24至28日可兌鈔

不斷更新／學測111年各科試題解答一覽
生活

不斷更新／學測111年各科試題解答一覽

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
高雄男大生返台北傳染給家人 病毒基因定序與高雄港群聚相同
首頁 / 運動
中職
新聞專題
中職2/300

林智勝與味全龍簽約 2/7開訓典禮披龍袍亮相

2022/1/25 14:04（1/25 15:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
林智勝目前中職生涯累計敲出1679支安打、289發全壘打，盼今年球季達成300轟里程碑。（中央社檔案照片）
林智勝目前中職生涯累計敲出1679支安打、289發全壘打，盼今年球季達成300轟里程碑。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北25日電）野手林智勝今天與中華職業棒球大聯盟味全龍隊簽約，確定改披龍袍，希望完成生涯300轟；龍隊領隊任中傑證實，如果沒意外，林智勝應會出席春節後2月7日開訓典禮。

林智勝去年季後透過經紀公司向中信兄弟隊表達，希望有更多機會爭取延續球員生涯可能，兄弟成全林智勝、沒放在60人保留名單，而希望補強火力的龍隊積極網羅。

林智勝截至目前中職生涯累計1477場出賽，敲出1679支安打、289發全壘打；林智勝曾說，只要身體健康、穩定出賽，非常有把握今年球季就可達成300轟里程碑。

林智勝新球季效力龍隊，是繼Lamigo桃猿（樂天桃猿隊前身）、中信兄弟後穿上的第3隊中職球衣。（編輯：李明宗）1110125

中職味全龍隊25日宣布，簽下前中信兄弟資深球員林智勝（左），總教練葉君璋（右）表示，林智勝的個人及大賽經驗豐富，相信他能傳承給年輕球員。（味全龍隊提供）中央社記者楊啟芳傳真  111年1月25日
中職味全龍隊25日宣布，簽下前中信兄弟資深球員林智勝（左），總教練葉君璋（右）表示，林智勝的個人及大賽經驗豐富，相信他能傳承給年輕球員。（味全龍隊提供）中央社記者楊啟芳傳真  111年1月25日
延伸閱讀
林智勝2022年目標破300轟紀錄 喊話非常有把握兄弟公布保留名單 林樺慶、王則鈞等11人不在內林智勝連任原棒協理事長 扛下責任盼做得更完善味全龍公布保留名單 林政賢、曾柏融等6人不在內台灣大賽中信兄弟橫掃統一獅 破「7年6亞」魔咒奪隊史第8冠味全龍簽下林智勝 張泰山期許達成300轟
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀